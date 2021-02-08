6 أخطاء تقوم بها أثناء العمل من المنزل

لقد مر ما يقرب من عام منذ أن ضربتنا جائحة الفيروس التاجي كوفيد-19، مما أجبر الشركات والصناعات على إغلاق مكاتبها ومواصلة العمل عن بعد..

لا تزال تجربة العمل عن بُعد جديدة تمامًا لأن العديد من الموظفين لم يستقروا بعد مع الفكرة. وهكذا ، ينتهي الأمر بالعديد إلى ارتكاب أخطاء أثناء العمل عن بُعد والتي تؤثر دون قصد على إنتاجية عملهم. لذلك ، نقدم لك بعضًا من اكثر الاخطاء أثناء العمل عن بُعد.

لا تعمل من سريرك أو أريكتك

أثناء العمل عن بُعد ، يمكنك العمل بشكل مريح للغاية في دفء منزلك. في حين أن هذا صحيح ، ينتهي الأمر بالموظفين بالسقوط على أسرتهم أو أريكتهم والبدء في العمل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم دون تحليل مدى ضرر ذلك على صحتهم الجسدية والعقلية. يعاني عملك حيث قد تنحني وتعمل ، مما يؤثر على وضعك. لذلك ، أثناء العمل عن بُعد ، استثمر في مكتب وكرسي بسيطين لتجنب العمل بنبرة مريحة على السرير أو الأريكة.

لا تنسى التواصل مع فريقك

قد يكون العمل بشكل منفصل متعبًا ، حيث يمكن أن يكون هناك نقص في التواصل المباشر. يزيد العمل عن بُعد من فرص سوء التواصل وقد يشعر الموظفون أيضًا بالإهمال. لذلك ، يجب على مديري الفريق التأكد من وجود اتصالات كافية عبر الرسائل النصية ومكالمات الصوت أو الفيديو لمعرفة المهمة وحالات المشروع وإنتاجية عمل الموظفين وما إذا كانوا يواجهون أي مشاكل وما إلى ذلك.

لا تنسى أن تضع حدوداً

سيكون هناك دائمًا أعمال أخرى ومشتتات أخرى في المنزل أثناء العمل عن بُعد. ومن ثم ، من الضروري الحفاظ على هيكل العمل حتى في منزلك ، أي إنشاء قائمة مهام العمل ، والبقاء داخل جزء معين من المنزل حيث لا يمكن لأحد أن يزعجك ، وإنشاء حدود للتفاعل أثناء تواجدك في ساعات العمل. يساعدك هذا على الاستمرار في التركيز على عملك وعدم تشتيت انتباهك بالأشياء الأخرى في منزلك.

لا تهمل صحتك

عندما تتجذر في تلك المساحة في منزلك أثناء العمل ، فأنت لا تنغمس في الأنشطة البدنية الصغيرة التي اعتدت القيام بها في المكتب ، مثل المشي من مكتب أو قاعة مؤتمرات إلى أخرى ، أو المشي إلى الكافتيريا إلخ ، بدلاً من ذلك ، في المنزل ، ستجد نفسك تعاني من آلام مستمرة في الظهر، وتنميل في ساقيك والمزيد من الاوجاع الاخرى. حتى لا تتفاجأ ، ينسى البعض حتى تناول الغداء! من الضروري للغاية أن تعتني بصحتك أثناء العمل لأنه يجب أن تكون دائمًا على رأس أولوياتك بغض النظر عن ضغط العمل.

لا تنس ترقية مهاراتك بشكل عام

مع العديد من السلبيات ، يمكن أن يكون العمل عن بعد مفيدًا للموظف أيضًا. يمكنك الاستفادة من هذه الفرصة من خلال ترقية مهارات الاتصال الكتابي والشفهي ، ومعرفة المزيد حول التطبيقات التقنية التي يمكن أن تجعل العمل أسهل وأكثر. بعد التواصل عبر الرسائل النصية والمكالمات ، يجب أن تكون قادرًا أيضًا على تنمية الوعي بمزاج الموظف - إذا كان يشعر بالتوتر. باختصار ، لا تأخذ هذا الوقت كأمر مسلم به واعمل فقط على المشاريع المعينة ، ولكن أيضًا قم بزيادة مهاراتك الإجمالية اللازمة للعمل عن بُعد.

أخيرًا ، لا ترتدي البيجامة أثناء العمل

الأشخاص الأكثر إنتاجية ونجاحًا لا يرتدون البيجامات أبدًا أثناء العمل عن بُعد. إن ارتداء بدلة العمل المعتادة والحصول على مظهر جديد لليوم ، قبل أن تبدأ العمل سيمنحك العقلية الصحيحة والموقف. على الرغم من أن الكثيرين يجدون صعوبة حقًا في اتباع هذا الروتين ، يجب على المرء على أي حال محاولة تحقيق هذا المظهر الجيد المظهر والرائع أثناء العمل في المنزل. ستمنحك نفس المشاعر في المكتب ، حتى في المنزل.

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