6 أسئلة هامة ستحدد علاقتك بشريك المستقبل غالبًا عندما ندخل في علاقة عاطفية جديدة نسأل أنفسنا مراراً ما إذا كنا سنقضي بقية حياتنا مع هذا الشخص أم لا. وأحياناً الاهتمام بالمستقبل يمنعنا من العيش في الحاضر. وتطغى على اللحظات التي نتمتع بها الآن الأفكار التي تلوح في أفقنا حول المستقبل. فالعلاقات والزواج تشكل جزء كبير من حياتنا.

أحياناً يمكن أن يكون التفكير في أن ينتهي بك الأمر عازباً للابد هو أكثر الأشياء رعباً بالنسبة لأي شخص.

وأحيانًا ، سيمنحك طرح الأسئلة الصحيحة الإجابة التي تبحث عنها. دعنا نلقي نظرة على الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك لتعرف ما إذا كان لك ولشريكك مستقبل معًا أم لا.

6 أسئلة هامة ستحدد علاقتك بشريك المستقبل

1. هل يخرج كل منكما أفضل ما لديكما ؟

يجب أن يحفزك شريكك على أن تكون شخصًا أفضل. يجب أن يشجعك التواجد معهم على تحسين نفسك في جميع الجوانب.

2. هل كلاكما مرتاح للتعبير عن المشاعر؟

التواصل هو مجال مهم للغاية في العلاقات. من المهم جدًا أن تكون قادرًا على التواصل بشكل مريح مع شريكك ، وإذا قام شريكك بذلك ، فقد يكون هو ما تبحث عنه.

3. هل يحاول كلاكما تغيير بعضكما البعض؟

قبول عيوب شريكك وحبه لما هم عليه هو الطريق الصحيح لعلاقة صحية. يجب أن يكون كلاكما قادرًا على قبول عيوب بعضكما البعض وعدم التركيز على تغييرها.

4. هل يمكن الاعتماد على كل منكما للحصول على الدعم؟

إن دعم قرارات بعضكما البعض ودعم بعضكما البعض هو كل ما يحتاجه اثنان من رفقاء الروح من بعضهما البعض. إذا كان شريكك يدعمك في مشاريعك وقراراتك الرئيسية ، فقد يكون هو الشخص المناسب.

5. هل يمكن لكلاكما الاختلاف دون الانقلاب على بعضكما البعض؟

الشجار أمر طبيعي في العلاقة. في الواقع ، انه صحي. ولكن في اليوم الذي بصبح فيه الأمر قبيحًا وينقلب كلاكما على بعضكما الآخر ، هذا هو الوقت الذي قد تنتهي فيه علاقتكما.

6. هل يمكن الدفاع عن بعضكما البعض؟

يجب أن تكون أنت وشريكك قادرين على الدفاع عن بعضكما البعض أمام أصعب المواقف. تأمل بعناية في هذه الأسئلة وافهم خطورة الإجابات أيضًا. سوف تجد ما تبحث عنه.

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