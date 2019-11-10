6 أسباب لـ زيادة أيام الدورة الشهرية 

الدورة الشهريّة أو الطمث أو الحيض، هي سلسلة شهريّة تبدأ عند النساء منذ عمر البلوغ وتستمرّ بشكل شهري في حياتها حتى تنقطع بعد تعدي عمر الأربعين، وهي عبارة عن الدورة التي تمر بها البويضة التي لم يتمّ تخصيبها، والتي يتخلص منها الجسم على شكل نزول للدم على مدى أيّام تتراوح بين يوم إلى ثمانية أيّام، وتحدث كلّ واحد وعشرين يوماً إلى خمسة وثلاثين يوماً.

وقد تطول أيام الدورة الشهريّة في بعض الأحيان يوماً أو يومين، أو قد تكون الزيادة أكثر من ذلك، ويكون السبب في ذلك حدوث نوع من المسببات الداخلية مثل تذبذب الهرمونات، أو أسباب خارجية، مثل استخدام الوسائل منع الحمل كاللولب، وغيرها من الأسباب الأخرى، وهي:

1- غزارة الدورة

يمكن للدورة الشهرية أن تكون طويلة أو غزيرة بسبب حالة تسمّى بالدورة الشهرية الغزيرة، ومن أعراضها تغيير الفوطة الصحيّة كلّ ساعة بسبب غزارة الدورة لعدة ساعات متتالية، ووجود جلطات دموية تشبه الكتل مع الدم، ووجود ألم مستمر أسفل البطن طوال فترة الطمث، بالإضافة إلى الشعور بالتعب، وضيق التنفس.

2- نزيف الرحم

يمكن حدوث نزف في الرحم بسبب عدم قدرة المبايض على إطلاق البويضة، وقد تمرّ المرأة في هذه الحالة في أيّ مرحلة عمرية، ولا سيّما بعد عمر الأربعين، ومن أعراض هذه الحالة استمرار الدورة الشهرية لأكثر من أسبوع مع تدفق غزير للدم.

3- العضال الغذيّ

إنّ الأنسجة التي تحيط بالرحم من الداخل تسمّى بأنسجة بطانة الرحم، وقد تنمو هذه الأنسجة داخل الجدار العضلي، وتسمى هذه الحالة بالعضال الغدي الذي يحدث بسببه نزيف يرافق عادة موعد الدورة الشهريّة، ومن أعراضه أيضاً تضخم بطانة الرحم، ونزيف حاد يرافقه ألم شديد في البطن.

4- تضخم بطانة الرحم

قد تكون بطانة الرحم رقيقة الملمس، لكنّها تصبح سميكة لعدة أسباب مثل الإنتاج الزائد لهرمون الأستروجين، ومن أعراض تضحم بطانة الرحم نزيف حاد أثناء الدروة الشهريّة، والذي يستمر لفترة أطول من المعتاد، وتصبح الدورة الشهرية أقلّ من واحد وعشرين يوماً.

5- تكيس المبايض

إنّ عدم التوازن الهرموني لدى النساء يؤدي إلى الإصابة باضطراب يسمّى بمتلازمة المبيض متعدد الأكياس، ومن أعراضه نزيف حاد في موعد الدورة يستمر لفترة أطولّ من المعتاد، أو غياب الدورة الشهرية وعدم انتظامها، ونمو الشعر الزائد على الوجه، والظهر، والمعدة، وتساقط الشعر من فروة الرأس، وصعوبة حدوث الحمل.

6- الأورام الليفيّة

هي أورام حميدة تنمو في الرحم، ولا يوجد سبب طبي واضح إلى الآن لظهروها، إلّا أنّ أعراضها عديدة مثل النزيف الحاد وقت الدورة وامتدادها لأكثر من سبعة أيّام، وكثرة التبول، والإمساك، وآلام في الساق والظهر.

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