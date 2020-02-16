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6 أسرار تجلب الطاقة الإيجابية لمنزلك فوراً

منشور 16 شباط / فبراير 2020 - 08:00
خصص يوماً شهرياً تتخلص فيه من كل الملابس القديمة
خصص يوماً شهرياً تتخلص فيه من كل الملابس القديمة

يؤكد علم (الفنج شوي) أن هناك طرقاً سهلة وبسيطة، يمكن أن تجلب لك الراحة النفسية في منزلك، وباتباعها تنشر الطاقة الإيجابية وتتجنب السلبية فوراً

نطلعك على ست منها:
1- تخلص من تجميع الكراكيب والأشياء المكسورة أو المهترئة في جميع غرف البيت.

2- افتح النوافذ بصفة يومية، لتسمح لأشعة الشمس والهواء بدخول البيت لجلب الفوائد الصحية للنفس والجسد.

3- خصص يوماً شهرياً تتخلص فيه من كل الملابس القديمة، والأجهزة التي لم تعد تستعملها، واهدها لمن يستفيد منها وستلاحظ نشاطاً وحيوية لا مثيل لهما.

4- أثبت الخبراء أن النباتات تعطي طاقة إيجابية قوية، وتبعث الحيوية والبهجة قم بتوزيع عدد من (أصص) النباتات الطبيعية في منزلك.

5- احرص على وجود بعض المرايا في زوايا المنزل، حيث إنها تعكس الضوء المحيط تلقائياً فتتضاعف الإضاءة بصورة مشرقة.

6- لبخور والعطور لها تأثير ساحر ومباشر في حالتك النفسية، انثر بعض الروائح الطبيعية لتمنح المنزل دفئاً ورائحة منعشة.

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