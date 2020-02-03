طرق إزالة الخدوش من الرخام الصناعي في المنزل

للرخام الصناعي قدرة عالية على التحمُّل، وهو أقل سعرًا مُقارنة بالرخام الطبيعي. يُعرف الرخام الصناعي بأنَّه صخر جيري بلوري الشكل يستخرج من باطن الأرض، وهو ينتج عن التفاعلات التي تحدث في التربة نتيجة الضغط والحرارة. وللرخام الصناعي استخدامات كثيرة في الديكور المنزلي، وأيضًا في أعمال البناء والأرضيَّات والجدران. وتشمل طرق تنظيف المنزل، الاهتمام بالرخام الصناعي، وإزالة الخدوش منه.

• يُوفِّر جلي الرخام الصناعي النظافة للأرضيَّات، وهو يُخلِّص من أي خدوش بين قطع الرخام أو تشقّقات فيها، كما يُحقِّق اللمعان. لكن، تقضي الطريقة المنزليَّة في إزالة الخدوش من الرخام الصناعي، باستخدام الماء الساخن، وقطعة قماش ناعمة، وذلك بغية فرك الخدوش برفق، بخاصَّة إذا كانت هذه الأخيرة خفيفة. ثمَّ، يُخلط كمٌّ سخيّ من سائل الجلي، مع الملح. ويوزَّع الخليط على الرخام. ثمَّ، تُستخدم قطعة قماش خشنة للمساعدة في التنظيف.

• يجب التعامل برفق شديد مع الرخام الصناعي، مع الامتناع عن وضع أدوات حادّة عليه، أو استخدام لوح التقطيع على أسطح المطبخ الرخام لمنع خدشها.

• تتطلَّب الخدوش العميقة للرخام استخدام الصنفرة الرقيقة، وفي هذا الإطار تُفرك الخدوش برفق، باستخدام تلك الصنفرة الرقيقة. علمًا أنَّ الصنفرة الخشنة، بالمقابل، تتسبَّب بحدوث كتل في سطح الرخام.

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