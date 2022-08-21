6 أشياء منتجة يمكنك القيام بها في وقت الفراغ من السهل جدًا الشعور بالملل عندما تكون وحدك، دون أن تفعل شيئًا. قد تبدأ في المماطلة وتأخير كل عملك ، مما يتسبب في فوضى في حياتك المهنية والشخصية. تتأثر مستويات إنتاجيتك أيضًا خلال هذه الفترة الزمنية. ولذا فمن الضروري أن تلجأ إلى القيام بأشياء يمكنها تحسين كفاءتك في كل مكان. إليك بعض الأشياء المثمرة التي يمكنك القيام بها عندما تكون بمفردك.

6 أشياء منتجة يمكنك القيام بها في وقت الفراغ

صقل مهاراتك

لا تجلس فقط لتشاهد التلفاز أو تتصفح هاتفك. كن مثمرًا عن طريق صقل مهاراتك لأن هذا سيساعدك بالتأكيد عندما تبدأ الدراسة أو حياتك العملية. من المرجح أن يتم اختيار الأشخاص ذوي المهارات الأفضل بين بحر من المتقدمين.

6 أشياء منتجة يمكنك القيام بها في وقت الفراغ

تعلم لغة جديدة

سيساعدك هذا دائمًا ، بغض النظر عن مكان وجودك. تعلم لغة جديدة سوف يجعلك متميزًا عن الآخرين. إذا كنت تحب السفر وتستعد لجميع أنواع الوظائف العفوية ، فإن تعلم لغات جديدة يمكن أن يكون حليفك المثالي!

6 أشياء منتجة يمكنك القيام بها في وقت الفراغ

قم بإعداد قوائم البقالة للأسبوع القادم

قد تبدو هذه مهمة سخيفة ، لكنها في الواقع يمكن أن توفر لك الكثير من الوقت! عندما تخطط لقوائم البقالة، لن تضطر إلى شراء ما لا تحتاج اليه عند الذهاب للتسوق. يمكنك أيضًا توفير الوقت والمال أثناء التنقل.

6 أشياء منتجة يمكنك القيام بها في وقت الفراغ

نظم يومك

سيوفر التخطيط ليومك مسبقًا الكثير من الطاقة والوقت والجهد. تنظيم يومك هو لقطة مؤكدة لتجنب التوتر والقلق. يعد تنظيم يومك طريقة رائعة لزيادة مستويات الإنتاجية لديك.

6 أشياء منتجة يمكنك القيام بها في وقت الفراغ

قم بتحديث سيرتك الذاتية

قم بتنظيف سيرتك الذاتية لأنها ستفيدك إلى أجل غير مسمى بحيث تكون مستعدًا لإرسال سيرتك الذاتية عندما تكون هناك فرصة مفاجئة. يمكنك تقييم نقاط قوتك وضعفك ومنحك فرصة لفهم كيف تريد المضي قدمًا.

6 أشياء منتجة يمكنك القيام بها في وقت الفراغ

حدد أهدافك

إن تحديد أهدافك للحاضر أو ​​المستقبل هو بالفعل خطوة ذكية. سوف تكون قادرًا على التنقل في طريقك خلال حياتك المهنية بطريقة أكثر فعالية. ستكون أكثر تركيزًا وإيجازًا وتصميمًا على تحقيق ذلك.

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