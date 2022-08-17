6 نصائح هامة لزيادة إنتاجية عملك في خضم جدول الحياة المزدحم ، قد يكون من الصعب للغاية إدارة الوقت في حياتك المهنية والشخصية. قد تفوتك المشاركة في الاجتماعات ، وتفوت وجباتك ، وتنسى التحدث إلى أحبائك طوال اليوم وما إلى ذلك! ولكن أكثر ما يتأثر هو مستوى إنتاجيتك. قد يسبب لك هذا توترًا وقلقًا لا داعي لهما.
ومن ثم ، إليك بعض النصائح الفعالة التي ستساعدك على زيادة إنتاجية عملك:
6 نصائح هامة لزيادة إنتاجية عملك
- قم بإنجاز الاعمال فور وصولها
إذا لاحظت فجأة بعض الأعمال التي يجب القيام بها لا تماطل ، فعليك على الفور تهيئة عقلك للقيام بهذا العمل في غضون دقيقتين. إذا حددت لنفسك حدًا زمنيًا ثابتًا ، فستتمكن من إنهاء العمل بشكل أسرع.
6 نصائح هامة لزيادة إنتاجية عملك
- اتبع جدولاً منظمًا
عندما يكون لديك جدول زمني ثابت ومنظم ، ستنطلق غرائزك وتجعلك تعمل وفقًا لجدولك الزمني. يميل العقل البشري في الغالب إلى العمل بشكل جيد عندما تكون هناك حدود معينة في مكانها ، ويرتفع مستوى الإنتاجية . تدوين أهدافك أيضًا يحفزك للوصول إليها.
6 نصائح هامة لزيادة إنتاجية عملك
- مهمة واحدة في كل مرة
لا تحاول أن تكون متعدد المهام. لن يؤدي ذلك إلى زيادة إنتاجيتك ، بل سيؤدي إلى خفضها فقط. يجب أن تركز على مهمة واحدة في كل مرة لأنها تمنحك مساحة للتركيز والتخصص في تلك المهمة ، مما يحسن من فعاليتك على العمل الذي تقوم به.
6 نصائح هامة لزيادة إنتاجية عملك
- حافظ على هاتفك في الوضع الصامت
قد يكون الابتعاد عن هاتفك أمرًا صعبًا حقًا خصوصاً في الوقت الحاضر. ولكن كلما احتفظت بهاتفك في الوضع الصامت لفترة أطول ، زاد تركيزك على عملك. وستكون قادرًا على التركيز بشكل فعال.
6 نصائح هامة لزيادة إنتاجية عملك
- أنهي أكثر أعمالك المكروهة في الصباح
قد لا يبدو هذا حلاً معقولاً بالنسبة للكثيرين ، لكن إكمال مهمة تخشى فعلها تمامًا ، في الصباح سيساعدك فعلاً. عندما تدفع عملاً ليتم إنجازه في وقت لاحق من اليوم ، فأنت ببساطة تماطل ، وفي النهاية ، ستفقد الرغبة في القيام بالعمل. يعد الانتهاء منها في الصباح فكرة رائعة حقًا إذا كنت منفتحًا على ذلك.
6 نصائح هامة لزيادة إنتاجية عملك
- حدد أولويات عملك
عندما تنظم عملك ، تتبع ما يجب تحديده على الفور وما لا يجب تحديده. يمكنك تصنيف عملك على أنه أحمر: هام، أصفر: يمكن أن ينتظر ، لكن عليك القيام به بشكل عاجل وأخضر: يمكنك القيام بالعمل وفقًا لسرعتك الخاصة. سيساعدك تصنيف عملك بهذه الطريقة على إنجاز عملك بأكثر الطرق فعالية.
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