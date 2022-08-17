6 نصائح هامة لزيادة إنتاجية عملك في خضم جدول الحياة المزدحم ، قد يكون من الصعب للغاية إدارة الوقت في حياتك المهنية والشخصية. قد تفوتك المشاركة في الاجتماعات ، وتفوت وجباتك ، وتنسى التحدث إلى أحبائك طوال اليوم وما إلى ذلك! ولكن أكثر ما يتأثر هو مستوى إنتاجيتك. قد يسبب لك هذا توترًا وقلقًا لا داعي لهما.

ومن ثم ، إليك بعض النصائح الفعالة التي ستساعدك على زيادة إنتاجية عملك:

6 نصائح هامة لزيادة إنتاجية عملك

قم بإنجاز الاعمال فور وصولها

إذا لاحظت فجأة بعض الأعمال التي يجب القيام بها لا تماطل ، فعليك على الفور تهيئة عقلك للقيام بهذا العمل في غضون دقيقتين. إذا حددت لنفسك حدًا زمنيًا ثابتًا ، فستتمكن من إنهاء العمل بشكل أسرع.

6 نصائح هامة لزيادة إنتاجية عملك

اتبع جدولاً منظمًا

عندما يكون لديك جدول زمني ثابت ومنظم ، ستنطلق غرائزك وتجعلك تعمل وفقًا لجدولك الزمني. يميل العقل البشري في الغالب إلى العمل بشكل جيد عندما تكون هناك حدود معينة في مكانها ، ويرتفع مستوى الإنتاجية . تدوين أهدافك أيضًا يحفزك للوصول إليها.

6 نصائح هامة لزيادة إنتاجية عملك

مهمة واحدة في كل مرة

لا تحاول أن تكون متعدد المهام. لن يؤدي ذلك إلى زيادة إنتاجيتك ، بل سيؤدي إلى خفضها فقط. يجب أن تركز على مهمة واحدة في كل مرة لأنها تمنحك مساحة للتركيز والتخصص في تلك المهمة ، مما يحسن من فعاليتك على العمل الذي تقوم به.

6 نصائح هامة لزيادة إنتاجية عملك

حافظ على هاتفك في الوضع الصامت

قد يكون الابتعاد عن هاتفك أمرًا صعبًا حقًا خصوصاً في الوقت الحاضر. ولكن كلما احتفظت بهاتفك في الوضع الصامت لفترة أطول ، زاد تركيزك على عملك. وستكون قادرًا على التركيز بشكل فعال.

6 نصائح هامة لزيادة إنتاجية عملك

أنهي أكثر أعمالك المكروهة في الصباح

قد لا يبدو هذا حلاً معقولاً بالنسبة للكثيرين ، لكن إكمال مهمة تخشى فعلها تمامًا ، في الصباح سيساعدك فعلاً. عندما تدفع عملاً ليتم إنجازه في وقت لاحق من اليوم ، فأنت ببساطة تماطل ، وفي النهاية ، ستفقد الرغبة في القيام بالعمل. يعد الانتهاء منها في الصباح فكرة رائعة حقًا إذا كنت منفتحًا على ذلك.

6 نصائح هامة لزيادة إنتاجية عملك

حدد أولويات عملك

عندما تنظم عملك ، تتبع ما يجب تحديده على الفور وما لا يجب تحديده. يمكنك تصنيف عملك على أنه أحمر: هام، أصفر: يمكن أن ينتظر ، لكن عليك القيام به بشكل عاجل وأخضر: يمكنك القيام بالعمل وفقًا لسرعتك الخاصة. سيساعدك تصنيف عملك بهذه الطريقة على إنجاز عملك بأكثر الطرق فعالية.

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