لماذا يجب أن يهتم العريس بروتين للعناية بشعره؟ يتوقع الجميع أن تتمتع العروس ببشرة خالية من العيوب وشعر رائع ، ولكن لماذا يتم دائما تجاهل العريس؟ حان الوقت لتغيير القواعد والتأكد من أن العريس سيسرق الأضواء بشعره الأنيق!

لا يفكر معظم الرجال في شعرهم حتى يبدأوا في فقدانه بالفعل. وهذا خطأ فادح! إذا كنت تعتني ببشرتك وجسمك ، فقد حان الوقت للاستثمار في شعرك.

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لماذا يجب أن يهتم العريس بروتين للعناية بشعره؟ تعالوا لنتعرف على أهمية إتباع روتين للعناية بالشعر:

زيت الشعر. لا شيء يضاهي التغذية الجيدة لفروة الرأس. سيساعد ذلك على تقوية الجذور ويجعل شعرك أكثر صحة. التدليك بالزيت الساخن مرة واحدة في الأسبوع سيفعل المعجزات لشعرك .

استثمر في شامبو طبيعي ولطيف لا يحتوي على البارابين أو الكبريتات وسيمنع الشعر من أن يبدو باهتًا وهشًا وضعيفًا. يميل الرجال إلى تراكم الخلايا الميتة على فروة الرأس أكثر من النساء مما يسبب قشرة الرأس. استثمر في شامبو عالي الجودة لمعالجة قشرة الرأس قبل شهر على الأقل من الزفاف لتبدو بأفضل مظهر .

ابدأ في استخدام البلسم قبل شهر على الأقل من حفل الزفاف لحماية شعرك من التلف والعوامل الجوية اليومية. بمرور الوقت سيبدو شعرك رطبًا وأقوى وأكثر لمعانًا .

قم بزيارة حلاقك الخاص واختر تصفيفة الشعر التي تناسب شكل وجهك. لا تجربي أي شيء جذري مثل تلوين الشعر أو حلاقة الشعر العصرية قبل الزفاف مباشرة .

استخدم مصل الشعر بعد الشامبو لأنه يغذي شعرك ويجعله يبدو أكثر كثافة ولمعانًا .

احصل على عناية خاصة بالشعر مرة واحدة في الأسبوع قبل الزفاف لتمنحك التغذية اللازمة. لن يؤدي فقط إلى تغيير مظهر شعرك ، ولكنه أيضًا سيمنحك الثقة بنفسك .

باختصار لماذا يجب أن يهتم العريس بروتين للعناية بشعره؟ لأنه بحاجة للحصول على شعر صحي ليس ليوم زفافه فقط ولكن لكل يوم في حياته فالشعر الهش والضعيف اليوم لن يدوم للمستقبل.

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