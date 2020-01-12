6 أشياء يجب عليك تجنبها بعد الأكل

عادة ما يستلقي الناس أو يجلسون بشكل مريح على الكرسي بعد تناول وجبة العشاء، ولكن هذا خطأ كبير يجب ألا ترتكبه أبدًا وفقًا للخبراء ، فهذه العادات خطيرة للغاية ، ويمكن أن تعرض صحتك للخطر. في هذه المقالة سنرشدكم الى ستة أشياء يجب ألا تقوموا بها بعد الأكل:

التدخين

الدخان سيئ بما فيه الكفاية، لكن بعد الوجبة يكون أخطر بنسبة 10 أضعاف، صحيح أن التدخين سيء جدًا بعد الوجبة ، ولكن إذا كان يجب عليك فعل ذلك، فعلى الأقل انتظر لمدة ساعتين. تحتوي السيجارة على مادة النيكوتين التي ترتبط بـالأكسجين الذي يحتاجه جسمك بشدة لعملية الهضم مما يجعل جسمك يمتص المواد المسرطنة وفقًا لعدة دراسات تدخين السجائر بعد الوجبة له نفس تأثير تدخين 10 سجائر مرة واحدة ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والرئة بشكل ملحوظ.

لا تذهب إلى الفراش بعد الأكل

اخذ غفوة أو النوم بعد الوجبة هو الشيء المفضل لدى ملايين الأشخاص ، لكن هذه العادة ليست صحية على الإطلاق عندما نستلقي فأن العصارات الهضمية من معدتك تتدفق إلى المريء بسبب قوة الجاذبية بسبب طبيعتها الحمضية يمكن أن يحرق الطبقة الداخلية من المريء مما تسبب في الجزر الحمضي.

لا تتسرع في الاستحمام بعد الأكل

الانتظار لمدة 30 دقيقة بعد تناول الوجبة من أجل الاستحمام ، هو أفضل اقتراح يمكن أن يقدمه المرء في هذا الموضوع ، فالهضم يحتاج إلى الكثير من الطاقة وتدفق الدم في أجسامنا ، لكن عندما نأخذ حمامًا دافئًا يتدفق الدم نحو الجسم مما يجعل من الصعب الهضم.

شرب الشاي

الشاي صحي ولكن يجب تجنب تناوله بعد الوجبات لانه يمكن أن يتداخل مع امتصاص الحديد في جسمك لأن الشاي يحتوي على حمض التانيك الذي يرتبط بالحديد والبروتين من طعامنا وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض امتصاص الحديد بنسبة 87 في المئة وحتى نقص الحديد الذي يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم والدوخة.

أكل الفواكه والخضروات

يوصى بتناول الفواكه والخضار، ولكن القليل منا يعرف أن الفواكه بعد أي وجبة يمكن أن تكون ضارة ، وينصح بتناولها قبل الاكل لان الفواكه سريعة الهضم وتستغرق 20 دقيقة فقط للانتقال من معدتك إلى الأمعاء، لذلك عندما تأكل الفاكهة بعد الأكل تصاب بعسر الهضم.

تجنب الماء البارد بعد الوجبة

السبب بسيط للغاية، الماء المثلج لا يدع الطعام يهضم بشكل صحيح لأنه يسبب تكتل الطعام. يساعد الماء الساخن الدافئ على امتصاص العناصر الغذائية بشكل افضل.