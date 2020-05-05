6 أطعمة إذا طلبتها المرأة تشير إلى أنها حامل بولد

تصاب المرأة الحامل بالحيرة بشأن نوع الجنين، ويكون لديها شغف كبير لمعرفة ما إذا كان الجنين ذكر أم أنثى، إلا أن هناكعلامات معروفة تدل على انك حامل في ولد.. فما هي؟

وإليك بعض الطلبات والأطعمة التي إذا طلبتها المرأة تشير إلى أنها حامل بولد:

1- الأطباق الحامضة: إن كنت تشتهين الأطباق ذات الطعم الحامض، فالأرجح أنك تنتظرين مولودا ذكر، حتى وإن كنت تشعرين بأنك لا تتوحمين أبدا، راقبي أطباقك المفضلة في هذه الفترة حتى تتمكني من تحديد اتجاه وحامك.

2- الأطعمة المالحة: تعتبر الأطعمة المالحة هو الغذاءالمفضل لدى الحامل بولد.

3- الأطعمة المتبلة: إن كنت تشتهين الوصفات الغنية بالتوابلمع بداية حملك، فتوقعي إنك سترزقين بطفل ذكر.

4- الحامض: إذا كنت تميلين إلى تناول ثمرة الحامض الطازجة،فإذن أنت حامل بولد.

5- اللحوم: إن كنت ت تشتهين اللحوم، فذلك هو يؤكد حملك في ولد.

6- المخللات: تناول المخللات بكثرة يدل على أنك حامل بولد، نظرا لما تحتويه هذه الأطعمة من أملاح مضافة.

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