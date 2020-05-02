فوائد مرقة اللحم للحامل وطريقة عملها!

تعد مرق اللحم ذات فوائد عديدة للمرأة الحامل؛ حيث يستفيد بها جسمها؛ لما تفتقده من العديد من المعادن بسبب الحمل. وبحسب الدكتور خالد يوسف استشاري التغذية تعد اللحوم



من أكثر الأغذية التي تفيد الجسم بشكل كبير، وذلك لاحتوائها على كثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم مثل البروتين والفيتامينات والمعادن، حيث كشفت العديد من الدراسات أن تناول مرقة اللحم مفيد للعظام؛ لما تحويه من عناصر جلاتينية وخصوصاً قليل الدسم فيساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة المفاصل والعظام بالإضافة إلى دوره الكبير في حماية جهاز المناعة والجهاز الهضمي، لذا يُنصح بتناولها باستمرار، ولكن يجب الانتباه إلى التقليل من كميّة الدهون المتراكمة على اللحم؛ لأنّ تناولها بشكلٍ مستمرّ يسبب الكثير من المشاكل الصحيّة وخصوصاً للحامل.

ويفضل إضافة بعض الخضراوات للمرقة وذلك للاستفادة الكاملة من أكبر قدر ممكن من الفيتامينات والمعادن؛ ليكون طبقاً صحياً ومفيداً ومتكاملاً.



طريقة عمل مرق اللحم:

المكونات:

طبق كبير من لحم الغنم المقطّع. حبتان من البطاطا المقطّعة إلى مكعّبات. حبّة من الجزر المقطّع إلى شرائح. رأسان من البصل المقطّع. ستّة فصوص من الثوم. ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت. نصف كوب من الحمّص المجروش والمنقوع. قطع صغيرة من الزنجبيل. أربع حبّات من عصير الطماطم. نصف كوب من صلصة الطماطم. حبتان من اللومي (وهو الّليمون الأسود الصغير المجفّف). ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. نصف ملعقة صغيرة من الكاري (وهو نوعٌ من البهارات). رشّة من الفلفل الأسود الناعم.

طريقة التحضير:

هرس الثوم مع الزنجبيل، وترك الخليط في طبقٍ للاستخدام لاحقاً. غسل قطع اللحم جيّداً، وتركها جانباً. تسخين القليل من الزيت في وعاء عميق على النار. إضافة البصل على الزيت، مع التقليبِ المستمرّ، حتى يتحوّلَ لونه ذهبيّاً. إضافة خليط الثوم فوق البصل الموجود على النار. إضافة قطع اللحم على الوعاء، مع تركها قليلاً من غير تقليب، حتى تتحمرّ من كلّ الجهات، وتجفّ الماء عنها. وضع كلّ البهارات على اللحم، مع التقليبِ المستمرّ. إضافة صلصة الطماطم، والحمّص المجروش، والفلفل الحارّ، واللومي، مع التحريك باستمرار. إضافة الطماطم المهروسة، والجزر، والماء المغليّ، والملح، وترك المكوّنات على النار المتوسّطة لمدة ربع ساعة، حتى ينضج. رفع الوعاء عن النار، ثمّ تقديمه ساخناً.

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