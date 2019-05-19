6 أطعمة تحارب الاكتئاب

يعتبر الاكتئاب في وقتنا الحالي مرض العصر، وأسلوب تغذيتنا هو واحد من الأسباب التي تؤدي للهبوط العام والشعور بالاكتئاب، ومن الأطعمة التي تساعدنا على محاربة الاكتئاب:

1. الموز:

يحتوي على مقدار جيد من فيتامين ب الذي يزود الجسم بالطاقة ويساعد على النوم والاسترخاء.

2.الجبن:

يعتبر الجبن أحد أغنى الأطعمة بالزنك ويشكل غذاءًا ومصدرًا هامًا لتعويض عدم قدرة الجسم على إنتاج كميات كافية من هذا المعدن.

3.السبانخ:

إضافةً إلى أن السبانخ يحتوي على مقدارٍ جيد من الحديد، فهو غني كذلك بحامض الفوليك الذي يجعلك تشعر بالسعادة والارتياح.

4.الشمندر:

يحتوي على كثير من المواد التي من شأنها أن تحارب الإكتئاب كاليوريدين والفولات والمغنيسيوم.

5.الطماطم الصغيرة:

تحتوي على مادة الليكوبين الغذائية حيث تعمل هذه المادة على منع الإكتئاب وتعديل المزاج.

6.البابونج:

يعد البابونج من المشروبات المهدئة للأعصاب التي تساعد بشكلٍ كبير على النوم العميق.

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