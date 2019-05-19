6 أطعمة تحارب الاكتئاب

يعتبر الاكتئاب في وقتنا الحالي مرض العصر، وأسلوب تغذيتنا هو واحد من الأسباب التي تؤدي للهبوط العام والشعور بالاكتئاب، ومن الأطعمة التي تساعدنا على محاربة الاكتئاب:
1. الموز:
يحتوي على مقدار جيد من فيتامين ب الذي يزود الجسم بالطاقة ويساعد على النوم والاسترخاء.
2.الجبن:
يعتبر الجبن أحد أغنى الأطعمة بالزنك ويشكل غذاءًا ومصدرًا هامًا لتعويض عدم قدرة الجسم على إنتاج كميات كافية من هذا المعدن.
3.السبانخ:
إضافةً إلى أن السبانخ يحتوي على مقدارٍ جيد من الحديد، فهو غني كذلك بحامض الفوليك الذي يجعلك تشعر بالسعادة والارتياح.
4.الشمندر:
يحتوي على كثير من المواد التي من شأنها أن تحارب الإكتئاب كاليوريدين والفولات والمغنيسيوم.
5.الطماطم الصغيرة:
تحتوي على مادة الليكوبين الغذائية حيث تعمل هذه المادة على منع الإكتئاب وتعديل المزاج.
6.البابونج:
يعد البابونج من المشروبات المهدئة للأعصاب التي تساعد بشكلٍ كبير على النوم العميق.
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