6 أطعمة تحارب الاكتئاب

منشور 19 أيّار / مايو 2019 - 06:55
الموز يحتوي على مقدار جيد من فيتامين ب الذي يزود الجسم بالطاقة
الموز يحتوي على مقدار جيد من فيتامين ب الذي يزود الجسم بالطاقة

يعتبر الاكتئاب في وقتنا الحالي مرض العصر، وأسلوب تغذيتنا هو واحد من الأسباب التي تؤدي للهبوط العام والشعور بالاكتئاب، ومن الأطعمة التي تساعدنا على محاربة الاكتئاب: 

1. الموز: 
يحتوي على مقدار جيد من فيتامين ب الذي يزود الجسم بالطاقة ويساعد على النوم والاسترخاء.

2.الجبن:
يعتبر الجبن أحد أغنى الأطعمة بالزنك ويشكل غذاءًا ومصدرًا هامًا لتعويض عدم قدرة الجسم على إنتاج كميات كافية من هذا المعدن.

3.السبانخ:
إضافةً إلى أن السبانخ يحتوي على مقدارٍ جيد من الحديد، فهو غني كذلك بحامض الفوليك الذي يجعلك تشعر بالسعادة والارتياح.

4.الشمندر:
يحتوي على كثير من المواد التي من شأنها أن تحارب الإكتئاب كاليوريدين والفولات والمغنيسيوم.

5.الطماطم الصغيرة:
تحتوي على مادة الليكوبين الغذائية حيث تعمل هذه المادة على منع الإكتئاب وتعديل المزاج.

6.البابونج:
يعد البابونج من المشروبات المهدئة للأعصاب التي تساعد بشكلٍ كبير على النوم العميق.

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