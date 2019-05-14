يعدّ الفول من أكثر المأكولات الشعبية التي يتمّ تحضيرها بشكلٍ يوميّ تقريباً على الفطور. وللفول العديد من الفوائد الصحّية الأمر الذي جعله طبقاً شائعاً خلال شهر رمضان، فمئة غرام منه تحتوي على 314 سعراً حرارياً، و1.53غرام من الدهون، و58.29 غراماً من الكاربوهيدرات، و25 غراماً من الألياف، و5.70 غراماً من السكر، و26.12 غراماً من البروتينات. وهناك عدّة طرق لتناول الفول، منها: الجاف التي يتمّ تناوله تغميس، والأخضر.

ومن أهم فوائد الفول في رمضان:

1- يزيد طاقة الجسم ويعزّز قدرته على التحمّل دون تناول الطعام لفترةٍ طويلة نظراً لصعوبة امتصاصه وهضمه.

2- يحتوي نسبةً مرتفعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامّة التي يحتاجها الجسم.

3- يزوّد الجسم بالبروتين النباتيّ الذي يفقده خلال فترة الصيام، مع الإشارة إلى أنّ البروتين الحيوانيّ الموجود في اللحوم يختلف عن البروتين النباتيّ الموجود في بعض البقوليات.

4- يضبط معدّل السكر في الدم؛ مما يقلّل الإجهاد والتعب الناتج عن الصيام.

5- ينظّف المعدة ويُعالج بعض العادات الغذائية الخاطئة التي يفعلها بعض الصائمين، مثل: تناول المأكولات المجهدة للجهاز الهضمي.

المزيد من صحة وجمال:

3 نصائح لتأخير الدورة الشهرية في رمضان

9 نّصائح لزيادة الوزن في رمضان

نصائح لإمداد جسمك بالطاقة خلال الصيام