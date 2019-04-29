6 أطعمة عليك تجنبها في شهر رمضان

شهر رمضان من أفضل الشهور لمراجعة العادات الغذائية المتبعة، والإبتعاد عن تلك الخاطئة، التي تمنع الجسم من الحصول على فوائد الصوم.

وفي هذا المقال نقدم لكم قائمة ببعض الأطعمة التي يجب يجب الإبتعاد عنها نهائياً في شهر رمضان، لأنَّها تعمل على زيادة الشعور بالخمول وتضرُّ بصحة الجهاز الهضمي، وتعيق عملية تنقية الجسم من السموم لإحتوائها على الكثير من المكونات غير الصحية، ومنها:

1ـ الوجبات السريعة: تعتبر الوجبات السريعة مشبعّة بالدهون، والكربوهيدرات غير الصحية، ومن المحتمل أن تحتوي على بعض المكونات الإصطناعية التي ترفع خطر الإصابة بالامراض السرطانية.

2ـ الأطعمة المقلية: مؤخرًا كشفت بعض الدراسات أن الأطعمة المقلية، خصوصاً المحضّرة في المطاعم، تضرُّ بصحة الجسم والدماغ بطرق عديدة، وأن تناولها يتسبب في انسداد الشرايين، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية. كما يتسبب بمرض الزهايمر، والتهاب المفاصل، وتمدد الأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم.

3ـ مشروبات الكافيين: تحتوي مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، على خصائص يمكنها أن تحفز فقدان الماء بشكل أسرع من الجسم. لذا ينصح بالحدِّ من تناولها خلال شهر رمضان لتجنّب جفاف الجسم اثنا الصوم، مع وجوب تناول المزيد من اكواب المياه، بعد كل كوب من الكافيين.

4ـ التوابل والأطعمة الحارّة: قد يتسبب الطعام الحارّ بالعديد من المشكلات الصحية كعسر الهضم، وإنتفاخ المعدة، والشعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي. كما أن تناول الطعام الحارّ خلال وجبة السحور، سيجعل الصوم شاقّاً في اليوم الثاني.

5ـ الأطعمة المالحة: عند تناول الأطعمة المالحة مثل المخللات والأسماك المالحة، والأطعمة المعلّبة التي تحتوي على نسب عالية من الأملاح، سوف تعرِّض نفسك لخطر الجفاف والعطش في اليوم التالي.

6ـ الأطعمة الغنية بالسكر: هذه الأطعمة مثل الحلويات المصنعّة، والمشروبات التي تحتوي على جلوكوز، مرتفعة السعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية، ما يعني انها سوف تكسبك المزيد من الوزن من دون حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.

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