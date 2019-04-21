الصوم هو الامتناع عن تناول الطعام والشراب منذ طلوع الشمس حتى غروبها، ويعود الصيام على الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، وفي هذا المقال نقدم لكم 6 نصائح صحية لتحقيق هدفك قبل شهر رمضان المبارك:

1- اشرب3 لتر من الماء يوميًا حيث أظهرت أخر الدراسات أن شرب 2 كأس من الماء البارد يرفع سرعة الهضم بنسبة 40% لمدة 20 دقيقة.

2- امتنع عن الوجبات السريعة كونها مليئة بالدهون والزيوت والسكريات

3- امتنعي عن الكربوهيدرات البيضاء، وهذا يشمل الأرزوالخبز والمعكرونة والكعك والمعجنات، واستبيليها بكميات محددة من خبر النخالة

4- تناول الخضروات والفواكة التي تحتوي على سعرات حرارية سلبية لأنها تأخذ الكثير من الطاقة في عملية هضمها فتحرق المزيد من السعرات الموجودة في الخضروات والفواكة ذات السعرات السلبية مثل الملفوف والقرنبيط والهيلوين والجزر والشمندر والعنب والجريب فروت والفروالة والليمون.

5- اختار البروتينات الخفية، ابتعدي عن تناول لحم البقر والخروف وتناول اللحوم البيضاء مثل السمك والدجاج.

6- مارس الرياضة مثل رياضة المشي فهي الأنسب، إذ يمكنك أن تخصص نصف ساعة يوميًا للمشي واستعين بأحد أصدقائك أو أفراد عائلتك لتتشجع أكثر.

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