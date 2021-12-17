6 أطعمة ومشروبات مخمرة لتعزيز الهضم والصحة

التخمير هو عملية تكسر فيها البكتيريا والخميرة السكريات، ولا يعزز الحفاظ على الطعام فحسب، بل إن تناول أطعمة ومشروبات مخمرة يمكن أن يزيد أيضًا من عدد البكتيريا المفيدة، أو البروبيوتيك، في أمعائك.

وفي الواقع، ترتبط البروبيوتيك بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين الهضم، ومناعة أفضل، وحتى زيادة فقدان الوزن، وفيما يلي 6 أطعمة ومشروبات مخمرة ثبت أنها تحسن الصحة والهضم.

أطعمة ومشروبات مخمرة لتعزيز الهضم والصحة

كفير

الكفير هو نوع من منتجات الألبان المزروعة، ويتم صنعه عن طريق إضافة حبوب الكفير وهي مزيج من الخميرة والبكتيريا إلى الحليب، وينتج عن ذلك مشروب سميك منعش مع طعم غالبًا ما يُقارن بالزبادي، وتكشف الدراسات أن الكفير له فوائد صحية عديدة، من الهضم إلى الالتهاب إلى صحة العظام.

وفي دراسة صغيرة قديمة، ثبت أن الكفير يحسن هضم اللاكتوز لدى 15 شخصًا يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، حيث لا يستطيع الأشخاص المصابون بهذه الحالة هضم السكريات الموجودة في منتجات الألبان، مما يؤدي إلى أعراض مثل التقلصات والانتفاخ والإسهال.

يحتوي الكفير أيضًا على لاكتوز أقل من الحليب، وعندما يتم دمج حبوب الكفير والحليب لصنع الكفير، تساعد البكتيريا الموجودة في الحبوب على تخمير وتكسير اللاكتوز في الحليب.

تمبيه

تمبيه مصنوع من فول الصويا المخمر الذي تم ضغطه، حيث أن هذا البديل عالي البروتين من اللحوم صلب ولكنه مطاطي ويمكن خبزه أو طهيه على البخار قبل إضافته إلى الأطباق، بالإضافة إلى محتواه الرائع من البروبيوتيك، فإن تيمبيه غني بالعديد من العناصر الغذائية التي قد تحسن صحتك.

وعلى سبيل المثال، ثبت أن بروتين الصويا يساعد في تقليل عوامل خطر معينة للإصابة بأمراض القلب، كما أشارت مراجعة واحدة لأكثر من 40 دراسة إلى أن تناول 25 جرامًا من بروتين الصويا يوميًا لمدة 6 أسابيع أدى إلى انخفاض بنسبة 3.2٪ في الكوليسترول الضار وانخفاض بنسبة 2.8٪ في إجمالي الكوليسترول.

ناتو

ناتو هو طعام بروبيوتيك أساسي في المطبخ الياباني التقليدي، ومثل تمبيه، إنه مصنوع من فول الصويا المخمر، وله نكهة قوية للغاية وملمس لزج، كما يحتوي على كمية جيدة من الألياف، حيث يوفر 5.4 جرام لكل (100 جرام)، وقد تساعد الألياف في دعم صحة الجهاز الهضمي، حيث أنها تتحرك عبر جسمك، وتضيف كمية كبيرة إلى البراز للمساعدة في تعزيز الانتظام وتخفيف الإمساك، وغالبًا ما يقترن الناتو بالأرز ويقدم كجزء من وجبة إفطار تعزز الهضم.

كومبوتشا

الكومبوتشا هو شاي مخمر غازي ولاذع ولذيذ، حيث إنه مصنوع إما من الشاي الأخضر أو الأسود، وفي الحقيقة تقدم هذه المشروبات خصائص قوية تعزز الصحة، حيث تبين الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن شرب الكمبوتشا قد يساعد على منع تسمم الكبد والتلف الناجم عن التعرض لمواد كيميائية ضارة.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسات أن الكومبوتشا قد يساعد في الحث على موت الخلايا السرطانية ومنع انتشار الخلايا السرطانية ، حتى أن بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات وجدت أن الكومبوتشا ساعدت في تقليل نسبة السكر في الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

ميسو

الميسو هو توابل شائعة في المطبخ الياباني، وهو مصنوع عن طريق تخمير فول الصويا بالملح والكوجي، وهو نوع من الفطريات، وغالبًا ما يوجد في حساء ميسو، وهو طبق لذيذ مصنوع من معجون الميسو والمرق، ويتم تقديم حساء ميسو تقليديًا على الإفطار.

ولقد وجدت العديد من الدراسات أن الفوائد الصحية مرتبطة بالميسو، حيث ربطت دراسة قديمة أجريت على 21852 امرأة يابانية تناول حساء الميسو بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، وفي دراسة قديمة أخرى شملت أكثر من 40.000 شخص ربطت تناول كميات أكبر من حساء ميسو بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء اليابانيات.

قد يساعد الميسو أيضًا في خفض ضغط الدم وحماية صحة القلب، وفي الواقع، وجدت دراسة أجريت على الفئران أن تناول حساء الميسو على المدى الطويل ساعد في تطبيع مستويات ضغط الدم.

زبادي البروبيوتيك

يتم إنتاج الزبادي من الحليب الذي تم تخميره، والأكثر شيوعًا مع بكتيريا حمض اللاكتيك، وتعد الزبادي غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والريبوفلافين وفيتامين B12، ولقد ارتبط الزبادي أيضًا بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

وفي الواقع، أظهرت مراجعة واحدة لـ 14 دراسة أن منتجات الحليب المخمر، بما في ذلك الزبادي البروبيوتيك، قد تساعد في تقليل ضغط الدم، خاصة في أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما ربطت دراسة أخرى تناول كميات أكبر من الزبادي بالتحسينات في كثافة معادن العظام والوظيفة الفيزيائية لدى كبار السن.

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