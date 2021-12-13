طبيب البوابة: كيف تتوق إلى الطعام الصحي؟ الرغبة الشديدة في تناول الطعام هي كلمة ترتبط غالبًا بالأطعمة المقلية والحلوة. تتمتع هذه الكلمة بقوة كبيرة لدرجة أن الكلمة نفسها يمكن أن تجعلك ترغب في تناول الوجبات السريعة. لسوء الحظ ، لم يكن لهذه الكلمة أي علاقة بالأطعمة الصحية أو يمكننا أن نقول بسهولة "لا أحد يتوق إلى الطعام الصحي".

هذه الرغبة الشديدة في تناول الطعام لا تشبع وغالبًا ما ينتهي بنا الأمر بتدمير صحتنا. ينتهي بنا الأمر بالاستماع إلى هذه الرغبة الشديدة لأنها تشعرنا بشعور جيد ، ولكن هذا يجب أن يكون باعتدال أيضًا. لذا ، فإن السؤال الحقيقي الذي يكمن هنا هو كيف نتوق إلى طعام صحي ، وهو ليس فقط صحيًا ولكنه لذيذ أيضًا.

طبيب البوابة: كيف تتوق إلى الطعام الصحي؟

فيما يلي بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعد حقًا في اشتهاء الطعام الصحي:

خذ خطوات صغيرة

من أول الأشياء التي يجب عليك اتباعها عند الرغبة في تناول الطعام الصحي اتخاذ خطوات صغيرة. لن يتمكن أي شخص من إنهاء عاداته السيئة المتمثلة في التمسك بالوجبات السريعة أو الحلويات. إذا كنت تعتقد أنه يمكنك البدء بتناول الخضار النيئة ، فافعل ذلك ولكن مع الصلصات أو الغموس مثل الحمص أو صلصة الرانش. سيؤدي ذلك إلى إشباع رغباتك مع توفير التغذية أيضًا.

املأ مطبخك بالطعام الصحي

الشيء التالي الذي عليك القيام به هو تزويد مطبخك بالطعام الجيد ، وهو طعام صحي ولذيذ. نظف مطبخك من جميع الأطعمة والوجبات الخفيفة المغرية التي كانت موجودة هناك مثل رقائق البطاطا والحلويات. ما يمكنك إضافته إلى مطبخك هو الفواكه الجافة ، البوشار دون زبدة ، ألواح البروتين، البذور. كل هذه الأطعمة صحية للغاية ويمكن أن توفر التغذية التي تشتد الحاجة إليها.

اختر الحلويات الطبيعية

نحن نعلم أنه ليس من السهل التخلي عن الحلويات. ولكن ، ماذا لو قلنا لك أنه من السهل جدًا اختيار الوجبة الخفيفة المناسبة لرغبتك في الاكل؟ كلما شعرت برغبة ملحة في تناول الحلوى ، احتفظ بشوكولاتة داكنة تحتوي على 70٪ من الكاكاو على الأقل ، وفاكهة في متناول يدك. تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة ، وإذا كنت لا تزال تشعر بعدم الشعور بالشبع ، فتناول الفاكهة مثل الموز أو التفاح. سيوفر ذلك العناصر الغذائية الخاصة بك وكذلك إشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

اسأل نفسك: هل أنت جائع فعلاً؟

استمع إلى صوتك الداخلي وافهم ما إذا كنت جائعًا أم لا! يمكن أن تكون الرغبة الشديدة لديك هي شعور بالعطش، اشرب ورطب نفسك. تأكد من شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء ، أي حوالي 2-3 لترات.

طبيب البوابة: كيف تتوق إلى الطعام الصحي؟

الاستنتاج

بصرف النظر عن هذه النصائح ، تأكد من تناول الطعام كل ساعتين لتظل ممتلئًا. عندما تمتلئ معدتك ، لن تتوق إلى الوجبات السريعة. تعتبر الرغبة الشديدة أيضًا جزءًا من الضعف العاطفي. لذلك ، يمكنك أن تظل سعيدًا لتجنب هذه الرغبة الشديدة.

المزيد من صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: التدليك الصيني لفقدان الوزن

طبيب البوابة: 5 نصائح هامة لعقل صحي وسليم