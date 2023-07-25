البوابة - تعد أبوظبي مكانًا رائعًا للزيارة في فصل الصيف ، حيث يكون الطقس دافئًا ومشمسًا ، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن رؤيتها والقيام بها. أبو ظبي هي موطن لبعض من العمارة الحديثة الأكثر إثارة للإعجاب في العالم. المدينة هي موطن لأطول لمتحف اللوفر أبو ظبي ومسجد الشيخ زايد الكبير. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل أبو ظبي منطقة جذب سياحي:

تقع أبوظبي في الصحراء، وهناك العديد من الفرص للذهاب في رحلات السفاري الصحراوية. عادة ما تشمل رحلات السفاري هذه ركوب الجمال والتزلج على الرمال وضرب الكثبان الرملية. كما تتمتع أبو ظبي ببعض الشواطئ الجميلة ، مثل شاطئ الكورنيش وشاطئ السعديات. هذه الشواطئ مثالية للسباحة وحمامات الشمس والرياضات المائية.

كما أن أبوظبي هي جنة المتسوقين. المدينة هي موطن لعدد من مراكز التسوق والأسواق ، بما في ذلك أبو ظبي مول وسوق قرية البري. وتتمتع أبوظبي بمأكولات متنوعة تعكس تعدد الثقافات في المدينة. هناك مطاعم تقدم المأكولات من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الأطعمة اللبنانية والهندية والصينية والإيطالية.



6 أنشطة ترفيهية يمكنك القيام بها في أبو ظبي هذا الصيف

فيما يلي بعض مناطق الجذب السياحي المحددة في أبو ظبي:



1. زيارة مسجد الشيخ زايد الكبير: يعد مسجد الشيخ زايد الكبير من أجمل المساجد في العالم ، ويجب على أي زائر لأبو ظبي زيارته. المسجد مصنوع من الرخام الأبيض ومزين بنقوش معقدة.

2. اذهب إلى الشاطئ: تتمتع أبو ظبي ببعض الشواطئ الجميلة ، وهي مكان رائع للاسترخاء والاستجمام في الصيف. يمكنك السباحة أو أخذ حمام شمس أو المشي على الشاطئ.

3. قم بزيارة عالم فيراري أبوظبي: عالم فيراري أبوظبي هو أكبر منتزه ترفيهي داخلي في العالم ، وهو مكان رائع لتجربة إثارة فيراري. تضم الحديقة مجموعة متنوعة من الألعاب ومناطق الجذب السياحي ، بما في ذلك Formula Rossa ، وهي أسرع أفعوانية في العالم.

4. انطلق في رحلة سفاري صحراوية: رحلة السفاري الصحراوية هي طريقة رائعة لتجربة الصحراء ورؤية بعض الحياة البرية التي تعيش هناك. يمكنك الذهاب في رحلة على ظهر الجمال أو التزلج على الرمال أو ركوب الدراجات الرباعية.

5. قم بزيارة متحف اللوفر أبو ظبي: متحف اللوفر أبو ظبي هو متحف يضم مجموعة من الأعمال الفنية من جميع أنحاء العالم. يقع المتحف في جزيرة السعديات ، وهي جزيرة من صنع الإنسان تضم عددًا من المعالم الثقافية.

6. اقضِ يومًا في جزيرة ياس: جزيرة ياس هي موطن لعدد من المتنزهات الترفيهية ، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي وياس ووتر وورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي. يمكنك أيضًا زيارة حلبة مرسى ياس ، وهي مضمار سباق الفورمولا 1.



هذه مجموعة مختصرة من العديدة من الأنشطة التي يمكنك القيام بها في أبو ظبي في الصيف. مع وجود الكثير لتراه وتفعله ، من المؤكد أنك ستقضي وقتًا لا يُنسى.

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