البوابة - هل تفكر في زيارة البحرين؟ هناك عدة أنشطة سياحية يمكنك القيام بها ولكن أولاً لنتعرف على مملكة البحرين. البحرين دولة جزيرة صغيرة تقع في الخليج العربي. إنها ملكية دستورية ، والملك هو رأس الدولة. العاصمة وأكبر مدينة المنامة.

تشتهر البحرين بشواطئها الجميلة وآثارها القديمة وحيويتها وثقافتها. كما أنها مركز مالي رئيسي في الشرق الأوسط. إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها عند زيارة البحرين:

6 أنشطة سياحية يمكنك القيام بها في البحرين

زيارة متحف البحرين الوطني: يروي هذا المتحف قصة تاريخ البحرين منذ أيامها الأولى حتى الوقت الحاضر. يضم مجموعة من القطع الأثرية، بما في ذلك فخار دلمون والفن الإسلامي والعملات المعدنية البحرينية. اكتشف قلعة البحرين: تم بناء هذا الحصن في القرن السادس عشر وهو أحد أقدم القلاع الباقية في البحرين. يوفر إطلالات خلابة على المدينة والخليج. اذهب للتسوق في سوق المنامة: يعد هذا السوق مكانًا رائعًا للعثور على الحرف اليدوية والتذكارات والتوابل البحرينية التقليدية. انطلق في رحلة بالقارب إلى جزر دلمون: هذه الجزر هي موطن لأطلال حضارة دلمون القديمة. الذهاب إلى الكثبان الرملية في الصحراء: هذا نشاط مثير سيأخذك عبر الكثبان الرملية في صحراء البحرين. استرخ على الشاطئ: يوجد في البحرين بعض من أجمل الشواطئ في الخليج. استمتع بأشعة الشمس واستمتع بالمياه الصافية.

هذه عدة أنشطة مقترحة يمكنك القيام بها عند زيارة دولة البحرين. بغض النظر عن اهتماماتك ، فمن المؤكد أنك ستجد شيئًا تستمتع به في هذا البلد المذهل.

6 أنشطة سياحية يمكنك القيام بها في البحرين



فيما يلي بعض النصائح الإضافية للتخطيط لرحلتك إلى البحرين:

أفضل وقت لزيارة البحرين هو خلال الربيع أو الخريف ، عندما يكون الطقس معتدلاً.

اللغة الرسمية للبحرين هي اللغة العربية ، لكن اللغة الإنجليزية منتشرة على نطاق واسع.

البحرين بلد مكلف نسبيًا ، لذا تأكد من وضع الميزانية وفقًا لذلك.

لا توجد متطلبات للحصول على تأشيرة لمعظم الجنسيات ، ولكن من الجيد دائمًا مراجعة السفارة أو القنصلية المحلية.

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