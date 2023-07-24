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6 أنشطة سياحية يمكنك القيام بها في لبنان هذا الصيف

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 24 تمّوز / يوليو 2023 - 02:22
6 أنشطة سياحية يمكنك القيام بها في لبنان هذا الصيف
6 أنشطة سياحية يمكنك القيام بها في لبنان هذا الصيف

البوابة - لبنان بلد جميل به الكثير ليقدمه للزوار ، خاصة في فصل الصيف . إليك بعض أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في لبنان في الصيف. لبنان بلد جميل به الكثير ليقدمه للزوار. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل لبنان منطقة جذب سياحي:

التاريخ: للبنان تاريخ غني يعود إلى آلاف السنين. هناك العديد من المواقع التاريخية التي يمكن رؤيتها ، مثل أنقاض بعلبك وجبيل وصور.

الثقافة: لبنان بوتقة تنصهر فيها الثقافات ، مع تأثيرات من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. ينعكس هذا في المطبخ والموسيقى والفن المتنوع في البلاد.

الجمال الطبيعي: لبنان موطن لجبال وشواطئ ووديان خلابة. هناك العديد من الفرص لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة والسباحة والأنشطة الخارجية الأخرى.

الشعب الصديق: يشتهر اللبنانيون بكرم ضيافتهم. غالبًا ما يهتم الزوار بدفء وكرم الشعب اللبناني.

المأكولات: المطبخ اللبناني هو من أفضل المأكولات في العالم. هناك العديد من الأطباق الشهية التي يمكنك تجربتها، مثل الحمص وبابا غنوج والتبولة.
 

فيما يلي بعض مناطق الجذب السياحي المحددة في لبنان:

بيروت: عاصمة لبنان ، بيروت مدينة نابضة بالحياة وعالمية. هناك العديد من الأشياء التي يمكن رؤيتها والقيام بها في بيروت ، بما في ذلك زيارة المواقع التاريخية والتسوق في الأسواق والاستمتاع بالحياة الليلية.

بعلبك: أنقاض بعلبك من أكثر المواقع الأثرية إثارة للإعجاب في العالم. كان الموقع في السابق مركزًا دينيًا رئيسيًا للرومان ، ولا يزال موطنًا لبعض أفضل المعابد الرومانية المحفوظة.

جبيل: جبيل هي واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم. المدينة هي موطن لعدد من المواقع التاريخية ، بما في ذلك أنقاض معبد فينيقي وقلعة صليبية.

صور: صور هي مدينة قديمة أخرى لها تاريخ غني. كانت المدينة ذات يوم مركزًا تجاريًا فينيقيًا رئيسيًا ، ولا تزال موطنًا لبعض الآثار الرائعة ، بما في ذلك المدرج الروماني ومضمار سباق الخيل.

أرز لبنان: أرز لبنان هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. تعتبر أشجار الأرز من أقدم وأطول الأشجار في العالم ، وهي رمز لجمال لبنان الطبيعي.

6 أنشطة سياحية يمكنك القيام بها في لبنان هذا الصيف

6 أنشطة سياحية يمكنك القيام بها في لبنان هذا الصيف


1. قم بزيارة أنقاض بعلبك: بعلبك مدينة قديمة تضم بعض الآثار الأكثر إثارة للإعجاب في العالم. تشمل الآثار معبد جوبيتر ومعبد باخوس ومعبد فينوس.
2. التنزه لمسافات طويلة في الجبال: لبنان موطن لبعض الجبال الجميلة ، وهي مكان رائع للمشي لمسافات طويلة في الصيف. يمكنك التنزه إلى قمة جبل لبنان أو التنزه في وادي قاديشا.
3. السباحة في البحر الأبيض المتوسط: يتمتع لبنان بساحل جميل ، والبحر الأبيض المتوسط مكان رائع للسباحة في الصيف. يمكنك السباحة على الشاطئ في بيروت أو الذهاب إلى أحد المنتجعات العديدة على طول الساحل.
4. استكشف أسواق بيروت: تعد أسواق بيروت مكانًا رائعًا لتجربة الثقافة اللبنانية. يمكنك أن تجد كل شيء من الهدايا التذكارية إلى التوابل إلى الملابس في الأسواق.
5. قم بزيارة كهوف جعيتا: كهوف جعيتا هي سلسلة من الكهوف الموجودة تحت الأرض والتي تعد وجهة سياحية شهيرة. تعد الكهوف موطنًا للهوابط والصواعد ، وهي مكان رائع للاستكشاف.
6. رحلة بالقارب إلى جبيل: جبيل مدينة قديمة تقع على الساحل اللبناني. يمكنك الذهاب في رحلة على متن قارب إلى جبيل واستكشاف آثار المدينة.
 

6 أنشطة سياحية يمكنك القيام بها في لبنان هذا الصيف

هذه ليست سوى عدد قليل من الأشياء العديدة التي يمكنك القيام بها في لبنان في الصيف. مع وجود الكثير لتراه وتفعله ، من المؤكد أنك ستحظى بوقت لا يُنسى.

 

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