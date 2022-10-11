بالرغم من حرصنا على أداء صلاة الفجر في وقتها، إلى أن قلة من الناس الذين يتمكنون من الالتزام بها وأدائها في وقتها، ويحرص الكثيرون على النوم مبكرًا من اجل الاستيقاظ للصلاة، والنية ضرورية، حيث انك لو نويت من قلب صادق الاستيقاظ على الرابعة فجرًا ستجد نفسك مستيقظًا قبل أن يدق المنبه.

الفجر هي ركعتان بإتقان وقراءة القرآن الكريم واذكار الصباح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت في حفظ الله، ورعاية الله، وفي توفيق الله، في صلة مع الله دائماً، ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهم ولو حبوا.

6 ثمار تجنيها في صلاة الفجر

الثمرة الأولى:

صلاة الفجر تعدل قيام ليلة كاملة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى العشا في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله".

الثمرة الثانية:

الحفظ في ذمة الله لمن صلى صلاة الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى الصبح فهو في ذمة الله" رواه مسلم.

الثمرة الثالثة:

النور التام يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: "بشر المشائينفي الظلم إل المساجد بالنور التام يوم القيامة".

الثمرة الرابعة:

دخول الجنة لمن يصلي الفجر في جماعة، قال صلى الله عليه وسلم: " من صلى البردين دخل الجنة" والبردين هما الفجر والعصر.

الثمرة الخامسة:

قال صلى الله عليه وسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" رواه الترمذي فما بالك بالفريضة.

الثمرة السادسة:

تقرير مشرف يرفع لرب السماء عنك، قال صلى الله عليه وسلم: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون" رواه البخاري.

صلاة الفجر وعلاقتها بعمر الإنسان

صلاة الفجر تفرز هرمون الحياة في الجسم، لأنه هذه الهرمونات مهمة لأداء العمل اليومي للإنسان، وتوفر الحماية لأعضاء الجسم المختلفة ضد العديد من الأمراض، ومع الاستيقاظ واستنشاق الهواء النقي في ذاك التوقيت يتعزز عمل الهرمونات.

فوائد صلاة الفجر

صلاة الفجر هي عمود الدين وأول من يسال عنه الإنسان.

صلاة الفجر هي مغفرة للذنوب.

صلاة الفجر تقوي الروابط الاجتماعية بين المسلمين.

الوضوء للصلاة له فوائد كثيرة لأنه ينظف الأجزاء الظاهرة من الجسم، وتريح النفس، وتنشط الذهن.

الصلاة تعتبر لياقة بدنية للجسم.

صلاة الفجر تقي من الأمراض والأوجاع مثل الأمراض العصبية وامراض الشرايين والأوعية الدموية.

تحسن في المزاج والراحة النفسية.

تعطيك شعور الثقة بالنفس.

الأجر والثواب في كل خطوة نخطيها.

تزيل الاكتئاب والهموم والأحزان.

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