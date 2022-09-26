الدعاء من أفضل الطاعات والعبادات، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء ووعدنا بالإجابة، قال تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،وقد وردت الكثير من أدعية الشفاء من سرطان الثدي، وفيما يأتي ذكر لبعض هذه الأدعية، ونتمنى للمريض الشفاء العاجل:

​​سرطان الثدي هي مجموعة غير متجانسة من الأمراض، ومن المعروف أنه يبدأ موضعياً في الثدي، وينتشر تدريجياً إلى العقد اللمفاوية الإبطية ليصبح سرطاناً غازياً.

أدعية الشفاء من سرطان الثدي

اللهم إني أسأل أن يبعد عنك كل أحوال الشر ومرض سرطان الثدي ويرزقك أحوال خير وصحة وسلامة يا رب.

اللهم إني أسأل الله ان يبدلك بعد هذا الضعف ومرض سرطان الثدي قوة في الروح وصحة في البدن.

ربي أسألك أن تجعله طهوراً وتكفر عنه من الذنوب ما ابتليت به جسده من مرض وسقم.

ربي يمنَّ عليك بشفاء العاجل من مرض سرطان الثدي ويلبسك لباس الصحة والعافية ويبعد عند هذا المرض الخبيث.

أسأل الله أن يديم عليك الصحة والعافية وان يبدلك بدل مرض سرطان الثدي سعادة دائمة.

اللهم إني أسألك أن تجزيه بكل ألم يتألمه وبكل ضعف يصيبه من هذا المرض الخبيث درجات في الجنة.

اللهم إنه عبد إبن عبدك ناصيته بيدك ماضٍ فيه حكمك، أسألك يا الله بكل اسم هو لك أن تنزع عنه مرض السرطان وتبلغة معالي الجنان.

أسألك يا الله أن ترحم ضعفة ونحاله جسمه وعدم تحمله لهذا المرض الخبيث فأنت به أعلم.

اللهم رب الناس أذهب البأس أشفي مريض السرطان شفاءً لا يغادر سقماء شفاءً عاجل غير آجل.

ربي أسألك أن تنزل عليه رحمتك وشفائك وعفوك وكرمك وإحسانك وتجعله صحيحاً معافا.

اللهم يا رب السماوات الأراضين يا مجيب دعوة السائلين، أسألك أن تنزل به شفائك يا الله.

اللهم يا من بيده مقاليد السماوات والأرض يا من يقول لشيئ كن فيكون أصلح حاله واعطه الصحة على جسده.

رب إنه يؤمن بأنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك، اللهم فأنزل عليه الشفاء العاجل.

اللهم جنبه الأمراض والأسقام وارفع عنه ما ألم به من مرض وتولى أمره يا الله.

اللهم كن معه ولا تكن عليه، اللهم باعد بينه وبين مرضه كما باعدتَ بين المشرق والمغرب.

اللهم يا من يسمع الشكوى والنجوى ويرفع البلوى اللهم أرفع عنه بلواه وما أحل به.

رب أنت من كتب له هذا في جسده وأنت القادر وحدك سبحانك على رفعه اللهم فارفع عنه ضره يا الله.

اللهم أكتب له خير هذا المرض وشافه منه يا رب العالمين.

اللهم أحكم بحكمك ورحم مريض السرطان برحمتك واشفه فأنت الشافي يا الله.

اللهم ألزمة اليقين بشفائك وخفف عنه ما أصابه واعفو عنه يا أرحم الراحمين.

دعاء بالشفاء لمريض السرطان

اللهم خفف عليهم كل ألم في أجسادهم وجعله كفارة لهم من الذنوب والمعاصي.

اللهم اكتب لهم تمام الصحة والعافيه فأنت المتكفل بذلك والقادر عليه.

اللهم ارحمهم برحمتك وارفع عنهم ابتلائك وغضبك وابسط عليهم رحمتك يا الله.

رب أسألك أن تقوي أجسادهم وتعطيهم الصبر والتحمل لآلام مرض السرطان.

اللهم من أهلكته آلام مرض السرطان وابر الكيماوي اللهم فارحمة برحمتك يا الله.

اللهم اشفهم من مرض السرطان وسوئ الأسقام وعجل بعافيتهم يا رب العالمين.

اللهم أشفي مرضى السرطان وامنح أجسادهم القوة والتحمل لتلك الآلام الشديدة.

شهر التوعية حول سرطان الثدي

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن شهر تشرين الأول "أكتوبر" هو شهر التوعية حول سرطان الثدي Breast Cancer، والهدف من شهر التوعية حول سرطان الثدي هو رفع مستوى الوعي والدعم للتوعية والكشف المبكر، وأيضاً توفير العلاج المناسب والرعاية لكل من تعاني من سرطان الثدي.

ويُعتبر مرض سرطان الثدي من أكثر الأمراض السرطانية انتشارًا عند النساء، ويتكون سرطان الثدي عندما تنمو خلايا غير طبيعية في نسيجه، وعلى الرغم من أنه قد يصيب الرجال أيضًا؛ لذلك يتم تفعيل شهر أكتوبر كاملاً من كل عام للتوعية عن سرطان الثدي منذ عام 2006 ميلادي.

كب كيك باللون الوردي لمرضى سرطان الثدي

هل سرطان الثدي يصيب الأطفال؟