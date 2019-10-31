6 خطوات لوضع المكياج الملائم للمرأة العاملة 

قد تجد المرأة العاملة في هذه الخطوات الرّوتين المثاليّ الذي سيُشعرها بالفرق حتى وإنْ كانت مُتَمرّسة في وضع المكياج أو مُبتدئة وحتى لا تَتَخلّى المرأة العاملة عن أناقتها وأهم الخطوات هي:

1- غسل الوجه

يجب البدء صباحاً بغَسل الوجه باستخدام المُنظّف الخاص بالوجه، أو بالماء الفاتر، مع مراعاة تجنّب الماء السّاخن، وهذه الخطوة تجعل الوجه أكثر نعومة، وتُخلّصه من الجلد الميّت.

2- بلسم إخفاء العيوب

استخدام بلسم إخفاء العيوب، أو ما يُعرف BB كريم، لتوفير الوقت والجهد، لأنّه مُرطّبٌ وواقٍ من الشّمس وأساسٌ يُغطي البُقع، ويعطي بشرةً متألقةً، ويُطبّق باستخدام أطراف الأصابع.

3- خافي العيوب

خافي العيوب أو ما يدعى بالكونسيلر، يُستخدم لإخفاء عيوب البشرة، ويمكن للمرأة ذات البشرة الصّافيّة والخاليّة من العيوب تَخطّي هذه الخطوة، ولكنّه إنقاذٌ سريعٌ في حالة ظهور بثرة على البشرة، وغيرها من العيوب، ويُنصح باستخدام الأصابع في تطبيقه؛ لأنّ حرارة الأصابع تساعد على مزج الكونسيلر جيّداً على البشرة، بِحيْث تَظهر بمظهرٍ طبيعيّ.

4- أحمر الخدود

يُنصح بتطبيق أحمر خدود بلونٍ طبيعيّ، وفي حالة عدم توفّره يمكن استخدام أحمر الشّفاه؛ وذلك لإعطاء الوجه مظهراً أكثر حيويّةً، وفي حالة الرّغبة بالمكياج البسيط قدر الإمكان، يمكن تَخطّي هذه الخطوة، أو الاكتفاء باستخدام بودرة الإضاءة؛ للحصول على خدودٍ ذات مظهر مَنْحوت.

5- مكياج العيون

لإعطاء العينين مظهراً مُحدّداً، يمكن تطبيق الكُحل على الجفن السّفلي، وكُحلٌ سائلٌ أو كُحل القلم الهلاميّ على الجفن العلويّ، ووضع كميّة سَخيّة من الماسكارا، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بوضع ظلال بُنيّة، أو رماديّة؛ للحصول على مظهرٍ ناعمٍ، بالإضافة إلى الماسكارا، ثُمّ تمشيط الرّموش، ووضع طبقةٍ أخرى من الماسكارا.

6- أحمر الشفاه

يمكن تحديد الشّفاه بقلم تحديد الشّفاه، ثُمّ وضع مُرطّب على الشّفاه، ويُفضّل الاكتفاء بذلك بدلاً من وضع مُلّمع الشّفاه بلونٍ ساطعٍ، وفي حالة الرّغبة بإضافة اللّون إلى الشّفاه، يمكن تطبيق مُحدّد الشّفاه خارج حدود الشّفاه، ثُمّ تطبيق أحمر الشّفاه باستخدام الفرشاة؛ لإعطاء الشّفاه مظهراً ممتلئاً، ويُنصح باستخدام أحمر شفاه دون لَمعة، أي أحمر الشّفاه المَطفي بدرجات اللّون الورديّ، والبنفسجيّ، واللّحميّ.

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