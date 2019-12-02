6 خطوات لوضع مكياج بسيط لفتاة جامعية 

عزيزتي كلما كان المكياج خفيفاً ازداد وجهك إشراقاً وحيوية، حيث تلجأ العديد من السيدات والفتيات إلى المكياج لإخفاء عيوب البشرة من البثور والهالات السوداء التي تظهر حول منطقة العين، وغيرها من مشاكل البشرة، إضافة إلى بعض العيوب الخلقية التي لا تحب المرأة أن تظهر مثل حجم الأنف، وحجم العينين.

وتحتاج الفتاة في حياتها اليومية أو حياتها العملية لاستخدام المستحضرات التجميلية التي تهدف لإخفاء عيوب البشرة الصغيرة، لذلك ينصح خبراء التجميل باعتماد المكياج الناعم الخفيف لهذا الغرض، فهو يعطي مظهراً طبيعيّاً بسيطاً ممّا يزيد من جمالها، على عكس المكياج الصارخ فهو قد يعود بنتيجة عكسيّة في أغلب الأحيان، كما أنّه يحتاج لجرأة أكثر.

ولوضع مكياج بسيط لفتاة الجامعية يرجى اتباع الخطوات التالية:

1- نظفي بشرتك باستخدام منظّف البشرة اليومي ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

2- استخدمي كريماً مرطباً ذا لون خفيف ويحمي من أشعّة الشمس الضارّة.

3- ضعي القليل من الكحل الأسود داخل عينيك.

4- انعشي رموشك بلمسات خفيفة من المسكارة.

5- استعملي مرطب للشفاه بدلاً من أحمر الشفاه.

6- استخدمي أحمر الشفاه بلمسات خفيفة ليعطي بشرتك الحيويّة والنضارة.

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