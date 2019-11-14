6 طرق تستطيعين من خلالها استعادة الحب مع زوجك

يكمن مفتاح الحياة الهنيئة، بإبقاء شريكتك سعيدة. لذلك، عليك العمل على مهارات التواصل وإبقاء شعلة الحبّ متّقدة وفهم احتياجات المرأة. هناك شيء مفقود، وتريدين العودة إلى حالة الحب التي كانت، لكن الحديث المباشر قرار يصعب تنفيذه.

حياة مشغولة، أزمات منتصف العمر ، خلافات ، أطفال ، أو موارد مالية ، بغض النظر عن سبب انحراف العلاقة الزوجية، فإن علاقتكِ تستحق فرصة ثانية. القليل من الجهد والوقت يمكن أن يساعد في استبدال الحال واستعادة السعادة.

فيما يلي نصائح لاستعادة زواجكِ:



1. كوني صادقة مع نفسكِ

قبل أي شيء، اسألي نفسكِ عما إذا كنتِ تريدين حقًا الاستمرار مع زوجكِ، بمجرد أن تكون لديكِ الرغبة في أن تكوني معه ، فإن اتخاذ الخطوات التالية سيكون أسهل.

ضعي قائمة بالتغييرات التي طرأت على زواجكِ، اسألي نفسكِ عما إذا كنتِ مستعدة للمغفرة والاستمرار مع نفس الشخص. إذا كانت إجابتكِ "نعم" ، فيمكنك التفكير فيما يجب فعله بعد ذلك لاستعادة حبكِ.

2. تجنبي الاتصال السلبي

الصمت والنقد نوعان شائعان من التواصل السلبي في العلاقة، نتيجتهم عادة مزيد من الضرر، لذا ضعي غضبكِ جانبا وعبري عن مشاعركِ بحرية، اطلبي من شريك حياتكِ أن يفعل الشيء نفسه.

تحدثي واكتشفي ما الذي تغير ، ما هو الخطأ بينكما ، وكيف يمكنكِ حل المشكلة. سيساعدكِ هذا على فهم الفجوات التي حدثت بسبب سوء التواصل وسدها. ضعي كل شيء على الطاولة. فقط تأكدي من اختيار كلماتكِ بعناية وعقلانية ، حتى لا تؤذيا بعضكما البعض.



3. توقفي عن اللوم

عندما يحدث خطأ ما في العلاقة ، حاولي ألا تلومين شريككِ على الفور. تقييم الموقف وتحديد الأخطاء أهم من اللوم، إذا كان شريك حياتكِ هو الشخص الذي ارتكب خطأ ، فحاولي أن تسامحيه وتجنبي التسبب في ضغينة إذا كنتِ تريدين الاستمرار. هذا لا يعني أنك يجب أن تدعيه يفلت من أخطائه.

يجب أن يكون كلا الشريكين على استعداد للمساءلة ، بدلاً من إلقاء اللوم على بعضهما البعض ، لجعل العلاقة تستمر.

4. لا داعِ للتوقعات

قال الشاعر الإنجليزي ألكساندر بوب: "طوبى لمن لا يتوقع شيئًا ، لأنه لن يخيب ظنه أبدًا".

لدينا جميعا توقعات من الناس ، وخاصة أحبائنا. ولكن يمكن أن تؤدي التوقعات أيضًا إلى خيبات الأمل ، مما قد يجعلكِ محبطة وغير سعيدة. افهمي أن ليس كل شيء في العالم يحدث كما تريدين. قد لا يتصرف شريككِ أيضًا كما تريديه تمامًا.



5. كوني لطيفة مع شريك حياتكِ

اللطف يمكن أن يغير الحياة. بدلاً من كره شخص ما أو انتقاده ، يمكنكِ أن تكوني لطيفة. يمكن أن تساعدكِ المحبة على نسيان كل ما حدث في الماضي والتطلع إلى مستقبل أفضل.

6. تدوين كل الأشياء التي تحبيها شريك حياتك

لقد وقعت في غرام الشخص الذي يبدو أنك تواجهين صعوبة في التواصل معه الآن. ما الذي كان جذابًا إذن؟ لماذا كنتِ مغرمة به؟ قومي بعمل قائمة بجميع الصفات التي انجذبت إليها أو أعجبت بها آنذاك. هل كانت حس النكتة ، الطبيعة السخية ، والمشاعر الإيجابية.

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