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6 طرق سهلة وطبيعية للتخلص من البواسير بشكل سريع

منشور 12 تمّوز / يوليو 2019 - 05:30
وضع القليل من الألوفيرا على المنطقة المصابة مع التدليك اللطيف فهذا يقلل من الشعور بألم البواسير
وضع القليل من الألوفيرا على المنطقة المصابة مع التدليك اللطيف فهذا يقلل من الشعور بألم البواسير
هل تعانى من البواسير وأعراضها المزعجة يمكنك التخلص منها بوصفة سريعة وسهلة بدون جراحة باستخدام وصفات طبيعية يقدمها موقع “بولد سكاي” الهندي.
 

1- زهور البابونج

 بعد نقعها يمكن إستخدامها على شكل كمادات حول المنطقة المصابة وستدهشين بالنتيجة ..

2- عشبة القرض 

غنية بالفلافونويدات التي تعمل على حماية الأوعية الدموية وتقويتها.

3- الألوفيرا

وضع القليل من الألوفيرا على المنطقة المصابة مع التدليك اللطيف. فهذا يقلل من الشعور بألم البواسير.

4- عصير الليمون

بللي قطعة من القماش بعصير الليمون مع التدليك اللطيف.

5- زيت اللوز

بللي قطنة من زيت اللوز على منطقة البواسير فهذا يحد من الشعور بالالم ويقلل التورم والإحمرار.

6- خل التفاح 

يساهم في تقليص الأوعية الدموية والتخلص من تورمها.

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كلمات دالة:صحةرشاقةجسم الإنسانالبواسيرعلاج

Via SyndiGate.info


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