6 طرق سهلة وطبيعية للتخلص من البواسير بشكل سريع

1- زهور البابونج
بعد نقعها يمكن إستخدامها على شكل كمادات حول المنطقة المصابة وستدهشين بالنتيجة ..
2- عشبة القرض
غنية بالفلافونويدات التي تعمل على حماية الأوعية الدموية وتقويتها.
3- الألوفيرا
وضع القليل من الألوفيرا على المنطقة المصابة مع التدليك اللطيف. فهذا يقلل من الشعور بألم البواسير.
4- عصير الليمون
بللي قطعة من القماش بعصير الليمون مع التدليك اللطيف.
5- زيت اللوز
بللي قطنة من زيت اللوز على منطقة البواسير فهذا يحد من الشعور بالالم ويقلل التورم والإحمرار.
6- خل التفاح
يساهم في تقليص الأوعية الدموية والتخلص من تورمها.
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