6 طرق سهلة وطبيعية للتخلص من البواسير بشكل سريع

1- زهور البابونج

بعد نقعها يمكن إستخدامها على شكل كمادات حول المنطقة المصابة وستدهشين بالنتيجة ..

2- عشبة القرض

غنية بالفلافونويدات التي تعمل على حماية الأوعية الدموية وتقويتها.

3- الألوفيرا

وضع القليل من الألوفيرا على المنطقة المصابة مع التدليك اللطيف. فهذا يقلل من الشعور بألم البواسير.

4- عصير الليمون

بللي قطعة من القماش بعصير الليمون مع التدليك اللطيف.

5- زيت اللوز

بللي قطنة من زيت اللوز على منطقة البواسير فهذا يحد من الشعور بالالم ويقلل التورم والإحمرار.

6- خل التفاح

يساهم في تقليص الأوعية الدموية والتخلص من تورمها.

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