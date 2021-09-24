6 طرق لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون

يمكن أن تقطع الإجراءات الوقائية شوطًا طويلًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، والذي يعد ثالث سبب رئيسي للوفاة من السرطان في الولايات المتحدة.



وبينما لا يمكنك منع بعض عوامل الخطر مثل العمر والعوامل الوراثية، فإن الفحص المبكر وإجراءات نمط الحياة التي تتضمن اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، ومن خلال هذه المقالة سنتحدث عن ذلك بالتفصيل.

طرق لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون

تناول المزيد من الأطعمة النباتية

من أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون هو تناول المزيد من الأطعمة النباتية، حيث وجدت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون وأنواع السرطان الأخرى.

قلل من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة

يمكن أن يقلل تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة مثل شرائح اللحم واللحم البقري المفروم والهوت دوغ إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون بشكل كبير، لذلك من الأفضل الاعتدال بتناول اللحوم والابتعاد قدر الإمكان عن اللحوم المعالجة والمصنعة.

تجنب استهلاك الكحول

يمكن أن يقلل تجنب الكحول من خطر الإصابة بسرطان القولون، حيث توصي الإرشادات الجديدة لجمعية السرطان الأمريكية بالحد من الكحول لتجنب الإصابة بسرطان القولون، كما أن الابتعاد عن الكحول يحمي الكبد من العديد من الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها بسبب المشروبات الكحولية.

عدم التدخين

المدخنون معرضون لخطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 50% أكثر من أولئك الذين لم يدخنوا مطلقًا، هذا يعني أنه إذا كنت تدخن، فإن إحدى الطرق لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون هي محاولة الإقلاع عن التدخين، وهو أمر مهم جدًا أيضًا لصحة الجسم بشكل عام.

الحفاظ على الوزن

تعتبر إدارة الوزن والحفاظ عليه طريقة أخرى لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، فوفقًا للمعهد الوطني للسرطان، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون بنسبة 30% تقريبًا من أولئك الذين لا يعانون من هذه الظروف، بالإضافة إلى ذلك يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم خاصة عند الرجال.

ممارسة الرياضة يوميًا

يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة في التحكم في الوزن وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، وهذه ليست الفوائد الوحيدة، حيث يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى تعزيز المعنويات وتحسين الصحة العقلية، وحتى أنها تساعد على النوم بشكل أفضل.

أهمية الفحوصات الدورية لسرطان القولون

نظرًا لطبيعة سرطان القولون، تُجرى اختبارات الفحص قبل ظهور العلامات والأعراض، ويوصى عادة بفحص سرطان القولون والمستقيم عن طريق تنظير القولون التقليدي كل 10 سنوات بدءًا من سن 45 عامًا، ومع ذلك قد يوصي الطبيب بإجراء الاختبار في وقت أقرب خاصة إذا كان هناك خطر أكبر.

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