6 طرق للاعتناء بالقدمين مع قدوم فصل الصيف

تتعرض منطقة القدم إلى الكثير من المشاكل التي تفقدها رونقها وجمالها، ومن بينها مشكلة الجلد الميت.

طريقة تقشير القدم وإزالة الجلد الميت بطرق طبيعية

يتم نقع القدم في ثلاث لتر من الملح والماء الدافئ لمدة ربع ساعة كاملة ثم التجفيف جيداً للقدم، من ثم تدليك القدم بلطف بواسطة حجر الجفاف أو مبرد القدم والأفضل حجر الجفاف حتى تتخلصي نهائياً، من ثم غسل القدم بالماء الدافئ بعد عملية الفرك لإزالة أثار الجلد الميت ثم تجفيف القدم جيداً ودهنها بزيت الزيتون أو زيت الخروع، وتغطية القديم بكيس بلاستيك أو نايلون وارتداء الجورب القطني، وتركها طول الليل وغسلها في الصباح بالماء الدافئ ثم وضع طبقة من الكريم المرطب.

ضعي كأس خردل على ماء حتى الحصول على عجينة متماسكة، ثم طبقي العجينة على القدمين ولفها بكيس نايلون أو كيس بلاستيك، وتركها لمدة ربع ساعة ثم الغسيل بالماء الدافئ، ووضع المرطب المناسب للقدم وجورب قطن سوف تجدين قدمك في الصباح أكثر نعومة من ذي قبل.

التقشير باستخدام كوب من السكر الأبيض مع صودا الخبز وملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من العسل وزيت الجوجويا، تلك المكونات ممزوجة معاً لها فوائدها في تقشير الجلد والمحافظة على توازن الجلد وترطيب الجلد وتغذية البشرة وتعويض الزيوت الطبيعية التي يفقدها الجلد، يتم دمج جميع المكونات معاً لتكوين عجينة متماسكة، ثم دهن القدمين بها قبل الحمام بساعة ثم تجفيف القدم جيداً ودهنها بالفازلين أو المادة المرطبة وتغطيتها بشراب قطن يومياً لمدة أسبوع سوف تتخلصين تماماً من الجلد الميت.

اخلطي فنجان من زيت الزيتون مع عصير ليمون وثلاث لتر ماء دافئ، من ثم انقعي القدمين في الخليط لمدة نصف ساعة هي من الطرق الفعالة للتخلص من شقوق القدمين والجلد السميك والجاف.

امزجي مقدار من الحناء مع الماء الدافئ حتى تتشكل عجينة ذات قوام متماسك، ثم ضعي العجينة على أماكن تراكم ووجود الجلد الميت والسميك، من ثم اتركيها حتى تجف قبل الغسيل، وكرري الخلطة مرتين بالأسبوع سوف تتخلصين من الجلد الميت تماماً وتحافظين على جمال القدمين والنعومة.

ست خطوات للعناية بالقدمين، سهلة التطبيق، للتمتع بقدمين ناعمتين:

1. نقع القدمين: قومي بنقع قدميك في الماء الفاتر لأطول فترة ممكنة، هذه الخطوة ستساعد قدميك على التقشر والتخلص من خلايا الجلد الميتة، ويمكنك إضافة القليل من الملح إلى ماء النقع.

2. التقشير: قومي بمزج ملعقتين من السكر مع ملعقتين من العسل وملعقة من زيت الزيتون، وافركي قدميك جيداً بالمزيج، كما يمكنك استخدام الفرشاة الخشنة الخاصة بالقدمين حتى تتخلصي من الجلد الميت المتراكم على قدميك.

3. اغسلي قدميك بالماء الدافئ، وكرري هذه الخطوات مرتين أسبوعياً حتى تحصلي على قدمين ناعمتين وخاليتين من الجلد الميت والتشققات.

4. الترطيب: قومي بوضع كريم ترطيب قوي كالفازلين على قدميك بكمية كبيرة، ثم ارتدي الجوارب الثقيلة لضمان حماية قدميك وترطيبهما ترطيباً عميقاً من الداخل.

5. الحماية المستمرة: احرصي دائماً على ترطيب قدميك كما ترطبين بشرة وجهك باستمرار، فالقدم جزء لا يتجزأ منبشرتك، وتحتاج إلى عناية مضاعفة؛ لأنها تتعرض إلى الشمس بكثرة. وتعتبر القدمان واليدان من أكثر الأماكن التي تظهر عليها علامات الشيخوخة المبكرة.

6. واقي الشمس: لا تنسي وضع واقي الشمس على قدميك عند ارتدائك الأحذية المكشوفة لحمايتهما من أشعة الشمس الضارّة التي تسرع من ظهور علامات الشيخوخة عليهما.

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