إن أجر صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان كأجر صيام الدهر كله كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: (مَنْ صامَ رمضانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ ستًّا مِنْ شوَّالٍ، كانَ كصيامِ الدَّهْرِ) [رواه مسلم].

6 فوائد صحية لصيام ستة أيام من شوال:

1- تنقية الدم: إن صيام 6 شوال ينقي الدم داخل خلايا الجسم ويساهم في توازن سوائل الجسم أيضاً ويزود الإنسان بطاقة كبيرة، ونشاط زائد، كما يقوي مناعته.

2- التخلص من السموم الضارة: يخلص الإنسان من سموم الجسم الضارة، وفضلاته، ويساعد جسمه على أن يبقى سليماً ومعافى من الأمراض.

3- تولد كريات دم بيضاء جديدة: تولد كريات بيضاء تكفي لوقاية جسم الإنسان من الأمراض المختلفة، إنَّ صيام يوم واحد يولد كريات بيضاء كافية لوقاية الجسم لمدة عشرة أيام.

4- التعود على النظام الغذائي العادي: ينقل صيام هذه الأيام الجسم من نظام رمضان الغذائي إلى النظام الغذائي الطبيعي بطريقة صحية، وبالتالي تفادي مشاكل الهضم، حيث يتعود الجسم خلال شهر رمضان المبارك على تناول وجبتين في اليوم، هما: الإفطار، والسحور، أما عملية الانتقال إلى الغذاء الذي يضم ثلاث وجبات فتسبّب حدوث بعض الاضطرابات الهضمية عند الإنسان.

5- استعادة نشاط الجهاز الهضمي: صيام ستة أيام من شوال تعدُّ هذه الأيام فرصة كبيرة للجهاز الهضمي لاستعادة نشاطه السابق، حيث يساعد صيامها على إفراز العصارة الهضمية بطريقة سليمة.

6- إزالة نفخة البطن: يساعد الصيام على إزالة نفخة البطن بشكل ظاهر، ويمنح الجسم فرصة كبيرة لحرق السكر، والدهون المتراكمة التي تم تناولها بكثرة في فترة أيام العيد، كما يساعد على التحكم في نوعية الطعام التي يحصل عليها الإنسان.

فضل صيام 6 أيام من شوال

أدعية صيام الست من شوال