6 فوائد صحية للكولاجين لشفاء الجسم وإصلاحه يعتبر الكولاجين المكون الأساسي للبشرة والعضلات والعظام والأوتار والأربطة والأنسجة الضامة الأخرى. ولا يعتبر الكولاجين مفيدًا للبشرة فحسب ، بل ضروري أيضًا لصحة الجسم بشكل عام. حيث تتمثل الوظيفة الأساسية للكولاجين في توفير البنية القوية والدعم لجميع أعضاء الجسم.

ونظرًا لأن الجسم لا يستطيع إنتاج هذه الأحماض الأمينية، يجب أن يكون اعتمادنا على المكملات ومصادر البروتين الطبيعية التي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، مثل لحوم الدواجن والبيض ومنتجات الألبان وفول الصويا والكينوا والحنطة السوداء.

6 فوائد صحية للكولاجين لشفاء الجسم وإصلاحه

فوائد الكولاجين الصحية للجسم والشعر والأظافر

الكولاجين يحسن صحة الجلد والشعر

زيادة مستويات الكولاجين يمكن أن تجعل بشرتك تبدو مشدودة وناعمة، وتسمح لخلايا بشرتك بالتجدد بشكل طبيعي. كما أن الكولاجين يساعد في الوقاية من أعراض الشيخوخة وخسارة الكولاجين، مثل ترهل الجلد، والتجاعيد، وانخفاض مرونة الجلد.

الكولاجين يخفف آلام المفاصل

عندما تتراجع نسبة الكولاجين الحيوي، تبدأ الأنسجة الضامة (بما في ذلك الأوتار والأربطة) في التحرك بشكل أبطأ ، مما يؤدي إلى تصلب وتورم المفاصل بالإضافة الى أعراض أخرى. الكولاجين ، الذي يشبه الهلام يحافظ على عظامنا صحية، ويسمح لها بالانزلاق والتحرك بحرية.

الكولاجين يساعد في علاج تسرب الأمعاء

إذا كنت تعاني من متلازمة الأمعاء المتسربة ، وهي حالة يمكن أن تمر فيها السموم الضارة عبر الجهاز الهضمي ، فقد يكون الكولاجين مفيدًا للغاية. فهو يساعد في تكسير البروتينات ويهدئ بطانة الأمعاء، ويصلح جدران الخلايا التالفة ويزود الأمعاء بالأحماض الأمينية.

الكولاجين يساعد على تقوية شعرك وأظافرك وأسنانك

يعمل بروتين الكولاجين كمكون مغذي أساسي لأظافرك وشعرك وأسنانك. يمكن أن يساعد إدخاله في نظامك الغذائي في تقوية أظافرك وربما علاج تساقط الشعر، وتحسن حجم الشعر الكلي ، وزيادة سمك الشعر بعد 90 يومًا. وتحسّن رطوبة البشرة ونعومتها بعد 180 يومًا.

الكولاجين يساعد في تقليل القلق

من الفوائد العجيبة للكولاجين هو أنه يقلل من القلق، ويجعلنا أكثر استرخاءً وقدرة على التعامل مع تقلبات الحياة. يرجع هذا في المقام الأول إلى وجود الجلايسين في الكولاجين. الجلايسين هو حمض أميني كثير منا لا يحصل على ما يكفي منه.

الكولاجين يساعد على اكتساب الكتلة العضلية

مع تقدم في العمر تنخفض الكتلة العضلية. ولكن مع ممارسة التمارين الرياضية المناسبة، وتناول مكملات الكولاجين يمكن أن تزيد من كتلة العضلات وقوتها.

6 فوائد صحية للكولاجين لشفاء الجسم وإصلاحه

المصادر الطبيعية للكولاجين

إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي وتناول مكملات الكولاجين الطبيعية مثل بياض البيض وجلد الدجاج وجلد السمك، بالإضافة الى الفواكه الحمضية والتوت والطماطم والأفوكادو كلها خيارات ممتازة أيضًا. كذلك تناول الخضار الورقية والثوم والخضروات الحمراء والصفراء والفلفل الحلو والفاصوليا والأعشاب مثل أشواغاندا كلها ستجعل نظامك الغذائي متكامل وصحي.

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