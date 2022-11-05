شاي كوسيرت الأثيوبي: الاستخدامات والفوائد الصحية يعتبر شاي كوسيرت أو "لبيا الحبشة" من الأعشاب النادر، وهو نبتة فريدة من نوعها تنتمي لعائلة لويزة الليمون. في الثقافة الإثيوبية ، ينصح بشرب شاي كوسيرت تقليديًا لمحاربة الأنفلونزا. كما تستخدم الأوراق الجافة كتوابل للأطباق الاحتفالية.

شاي كوسيرت الأثيوبي: الاستخدامات والفوائد الصحية

ما هي النكهة المميزة لعشبة كوسيرت؟

تتميز نكهة كوسيرت بالعشبية الخفيفة التي تشبه طعم النعناع ، مع رائحة ليمون قوية تشبه فلفل سيتشوان. وتعتبر عشبة كوسيرت من أعشاب الطبخ شائعة الاستخدام في المطبخ الإثيوبي والإريتري، كما تشتهر كأعشاب طبية في البلدان الأفريقية الأخرى.

شاي كوسيرت الأثيوبي: الاستخدامات والفوائد الصحية

هل يحتوي الشاي الإثيوبي على مادة الكافيين؟

كلا، هذا الشاي خالي من الكافيين بشكل طبيعي. يزرع الشاي الإثيوبي على ارتفاع 7000 قدم، ويشتق نكهته المميزة من التربة البركانية الغنية في جنوب إثيوبيا.

شاي كوسيرت الأثيوبي: الاستخدامات والفوائد الصحية

ما فائدة شاي كوسيرت الأثيوبي؟

يتم استخدام شاي كوسيرت الأثيوبي كمشروب ساخن شبيه بالشاي لعلاج المشاكل الصحية المختلفة مثل الحمى واضطرابات الجهاز الهضمي والتهاب الأمعاء والسعال ونزلات البرد. كما يستخدم شاي بشكل تقليدي لعلاج ارتفاع ضغط الدم والتهاب الملتحمة وعلاج الأمراض التناسلية وملين للامعاء.

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شاي كوسيرت الأثيوبي: الاستخدامات والفوائد الصحية

الاستخدامات والخصائص:

شاي كوسيرت، مشروب عشبي خفيف وسلس يشبه شاي الاوريجانو.

يتم استخدام أوراقه كأعشاب جافة أو كمسحوق لتتبيل الطعام أو في الصلصة، وهو متوفر في الأسواق الإثيوبية.

يحظى هذا النبات بشعبية كبيرة في إثيوبيا ويستخدمه الإثيوبيون كتابل في العديد من المأكولات والاطعمة، ومنها الزبدة الإثيوبية التي تتميز بنكهة الكوسيرت.

هذه الأوراق مشهورة فقط في إثيوبيا ولا تحظى بشعبية كبيرة في البلدان الأخرى .

يستخدمه شعب زيمبابوي لعلاج تقلصات المعدة وغيرها من الأمراض .

يقال بأن هناك بديل لشاي كوسيرت وهو الأوريجانو المجفف بنسبة 50% والزعتر المجفف بنسبة 50% ، ولكنه لا يشبه رائحة وفوائد عشبة كوسيرت.

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