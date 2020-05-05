6 فوائد صحية للمشروم

المشروم "الفطر" مصدر غني للعديد من المغذيات الضرورية للانسان، فهو من أفضل المصادر للحصول على الكالسيوم وفيتامين د، كما ويحوي السيلينيوم والبوتاسيوم والريبوفلافين" فيتامين B2 " والنياسين، ويعد فقير بالصوديوم وخالي من الدهون والكولسترول والغلوتين، ومنخفض في السعرات الحرارية، وغني بالالياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم فوائد المشروم الصحية:

1- مكافحة السرطانات وتقوية المناعة

كون المشروم يحتوي على مضادات أكسدة قوية، وباعتباره مصدر لعنصر السيلينيوم فهو يلعب دور كبير في تعزيز المناعة وتحييد الجذور الحرة، ولقد أظهرت الدراسات الحديثة دور كبير وفعال للمشروم في الوقاية من سرطان البروستاتا وسرطان الثدي باحتوائه على بعض أنواع السكريات المتعددة والالياف التي وجد لها تأثيرات مضادة للسرطان، مثل حمض اللينوليك Linoleic Acid الذي وجد له دور في السيطرة على مستويات هرمون الاستروجن في الجسم ، والبيتا جلوكان Beta-Glucans ، الذي له دور في مقاومة نمو الخلايا السرطانية في سرطان البروستاتا بشكل خاص .

وباعتبار الفطر مصدر لمعدن السيلينيوم نجد له دور كبير في تعزيز المناعة والوقاية من الالتهابات، وتعزيز عمل الكبد في تنظيف الجسم من السموم، ومكافحة نمو الخلايا السرطانية.كما وباعتباره مصدر لحمض الفوليك الذي يلعب دور كبير في الحفاظ على الحمض النووي ومنع حدوث الطفرات، وحدوث الخلايا السرطانية.

2- خفض ضغط الدم

كل 100 غم من المشروم الأبيض الطازج تحوي ما يقارب 318 ملغم بوتاسيوم، وهذا يعني بأنه مصدر غني للبوتاسيوم المهم جداً في الحفاظ على اتزان السوائل في الجسم وضبط مستويات ضغط الدم في الجسم.كما وعلينا أن لا ننسى كون المشروم مصدر للألياف الغذائية وفقير بالصوديوم يجعله غذاء مناسب لمرضى الضغط.

3- خفض كولسترول الدم

المشروم يعتبر غذاء خالي من الدهون أو الكولسترول ومصدر للألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن، ومن المعروف الدور الذي تلعبه الالياف الغذائية في تخفيض نسبة الكولسترول الضار LDL ورفع مستوى الكولسترول الجيد HDL. وبالتالي سيكون له دور كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين والوقاية من النوبات القلبية و السكتات الدماغية.

4 - تقوية العظام

كل 100 غم من المشروم الابيض الطازج تحوي ما يقارب 2.1 ملغم من فيتامين C، وهو عبارة عن فيتامين مهم جدا لبناء خلايا الجسم والحفاظ عليها، ويدخل في تركيب العظام والاسنان، كما ويعتبر المشروم مصدر للكالسيوم وفيتامين D، حيث كل 100 غم من المشروم الابيض الطازج تحوي تمدنا بما ياقرب 18 وحدة دولية من فيتامين D، مما يجعل له دور في الوقاية من هشاشة العظام.

5- علاج فقر الدم

نقص مستويات الحديد في الجسم سبب في الاصابة بفقر الدم "الانيميا" الذي ينتج عنه الاصابة بالوهن والضعف العام والصداع وغيره من الأعراض، لذا فيجب تعويض نسبة الحديد وسد النقص في الجسم عن طريق تناول بعض الاغذية التي تعد مصدر له، والفطر يعد أحد المصادر الرائعة للحديد ذو الجودة العالية والذي يتم امتصاصه بشكل فعال في الجسم، مما يجعل له دور كبير في الوقاية من الانيميا وعلاجها.

6- يعالج مرضى السكري

باعتبار المشروم مصدر للألياف الغذائية وباعتباره ذو مؤشر جلايسيمي "GI" منخفض، وبكونه لا يحتوي الدهون والكولسترول، اذا فهو غذاء مثالي لمرضى السكري سواء من النوع الاول أو من النوع الثاني، حيث من المعروف دور الالياف الغذائية في السيطرة على مستويات السكر في الدم. كما وان للمشروم دور كبير في تعزيز عمل الكبد والبنكرياس وتنظيم عمل الغدد الصماء والهرمونات في الجسم، وبصفته غني بمضادات الاكسدة فهو سيساعد بالتأكيد مرضى السكري في الوقاية من الالتهابات المختلفة التي قد يكونون عرضة لها أكثر من غيرهم.

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