6 مؤشرات على أنك أصبحت مديرة سيئة في العمل

لا أحد يريد أن يكون مديراً سيئًا. نطمح جميعًا لأن نكون قادة ملهمين ومرحين يمكن للجميع البحث عنهم. ولكن ، قد تجبرك المواقف على أن تصبح مديرًا متوترًا وغاضبًا وقاسيًا...

5 نصائح لتجنب أن تكون المدير السيء في مكان العمل

قد يكون الشعور بالتعثر في دورك كقائد أحد الأسباب التي تجعلك مديرًا سيئًا حقًا في العمل. لذلك ، نقدم لك بعض المؤشرات التي ستساعدك على تحديد ما إذا كنت تتحول ببطء إلى مدير صعب.

تفضل أن يكون لديك موظف يعرف كل شيء

تريد الاستفادة من الموظفين الذين يجب أن يعرفوا دائمًا المعلومات مسبقًا. وإذا لم يفعلوا ذلك ، سوف تصفهم بأنهم غير أكفاء. من خلال القيام بذلك ، أنت لا تترك لموظفيك مجال التعلم. في حالة وجود أي أوجه قصور ، تعتقد أنه من الأفضل مواجهة الموظف بعجزه بدلاً من حل المشكلة.

اجابتك "لا" في أكثر الاحيان

مع مرور الوقت ، تفضل الالتزام بالقواعد القديمة بدلاً من الخروج بأبعاد إبداعية من أجل قاعدة عمل أفضل وإنتاجية. وهكذا ، تجد أنه من الأسهل رفض الأفكار الجديدة لموظفيك أو زملائك الآخرين ، وهكذا ، فأنت تجيب بـ "لا" معظم الوقت. هذا أيضًا يحبط روح فريقك بشأن عدم تبني الأفكار الجديدة والإبداع.

تشعر بالغرور في مكان العمل

أنت ترتدي شارتك كقائد للفريق بفخر بعض الشيء ، مما قد يؤدي إلى اشتباكات في مكان العمل. إذا قام شخص ما بعمل أفضل منك ، فلا يمكنك تحمل الموقف وسوف تنغمس في منافسة غير صحية بين الزملاء. ما لم تقبل ذلك ، يمكن للآخرين الإدارة بشكل أفضل منك في بعض الأحيان ، حاول كبح غرورك.

لا تسمح للعواطف بالتدخل

يمكن أن تؤثر أيام العمل الشاقة والمتوترة على الذهن. يستغرق بعض الأشخاص وقتًا للتعافي منه ، بينما يجد آخرون صعوبة بالغة في التواجد بشكل احترافي عندما تكون حياتهم الشخصية في حالة من الفوضى. كونك قائدًا منتجًا ، فإن وظيفتك هي فهم ودعم موظفيك عقليًا. يمكن أن يفيد الآخرين تقديم النصائح الدقيقة ، لكنك لست مفيدًا بما يكفي لتقديم مشورة مجانية.

تختار مجموعة مفضلة من الموظفين

بمجرد تطوير حدس حول أشخاص معينين في مكان العمل ، فإنك تتمسك بذلك. أنت تحترم قراراتهم واقتراحاتهم وتفكر فيها أكثر من غيرهم. القائد الجيد لا يدعم المحسوبية والتحيز في المنصب ، ناهيك عن المضي فيه. ستنشأ فقط مشاعر الاستياء داخل الآخرين.

تبذل قصارى جهدك لوقف الانحرافات في مكان العمل

ستجد نفسك تبحث عن كل فرصة لمنع موظفيك من إضاعة وقتهم وتركيز كل طاقتهم على العمل ، كل ثانية ، دقيقة وساعة من يومهم. حاول المديرون الناجحون دائمًا بذل قصارى جهدهم للحفاظ على تحفيز موظفيهم وتشجيعهم على العمل. إذا كانت استراحات القهوة الطويلة أو الدردشة الصغيرة أثناء ساعات العمل يمكن أن تساعدهم على إنتاج العمل بطريقة فعالة للغاية ، فلماذا إذن توقفهم؟

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