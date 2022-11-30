6 مؤشرات على أنها معجبة بك هل تعتقد بأنك تعرف كل ما تفكر به النساء! حسناً، لا تستغرب ولكنك لا تعرف الا القليل أو ربما ليس لديك أي فكرة عما تفكر به المرأة. فالنساء يغلفهن الغموض! ولكن عندما يغرمن فأن أفعالهن يمكن أن تكشفهن! إذا كانت المرأة تحب، فإن لغة جسدها يمكن أن تشير إلى الحقيقة!

إذن ، أيها الرجال ، إليكم بعض الأشياء التي يمكن أن تخبرنا ما إذا كانت المرأة تحبك أم لا.

6 مؤشرات على أنها معجبة بك

تقف منتصبة مع سحب أكتافها للخلف

عندما تقف المرأة منتصبة مع سحب كتفيها للخلف وتشد بطنها، فهذا مؤشر على أنها معجبة بك. من خلال عرض وضعية الجسم الصحي، فهي تحاول إبهارك وتريد أن تبدو في أفضل حالاتها. الوقوف السليم جذاب للغاية.

6 مؤشرات على أنها معجبة بك

تحاول لمسك لفترة وجيزة

عندما تحبك امرأة ، يكون رد فعلها الأول هو محاولة لمسك لا شعوريًا. قد تفرك ذراعك قليلاً أو تلمس يدك كعلامة على المودة. هذا يعني أنها مرتاحة بوجودك وترغب بأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك.

6 مؤشرات على أنها معجبة بك

قدميها تتجهان نحوك

إذا وجهت المرأة قدميها نحوك أثناء المحادثة ، فهذا يعني أنها مهتمة بك. عندما تكون مسترخية ، دون وعي ، ستتحرك قدميها نحوك. ولكن إذا كانت تواجه الاتجاه المعاكس، فهذا يعني أنها غير مرتاحة.

6 مؤشرات على أنها معجبة بك

تحاكي إيماءاتك

يعد تقليد الإيماءات والأفعال علامة على أن الشخص الآخر يحبك أو يحترمك. ومن ثم ، إذا بدأت المرأة في تقليد إيماءاتك المعينة وحركاتك، فهذا مؤشر على أنها تحبك حقًا! هناك قول شائع يقول "يصبح الزوجان كياناً واحداً في العلاقة".

6 مؤشرات على أنها معجبة بك

تُصلح مكياجها بين الحين والآخر

ستحاول المرأة إصلاح مكياجها عندما تكون قريبة منك. فهي تحاول أن تبدو أنيقة ورائعة أمامك وكل هذا الجهد الذي تبذله هو مجرد مؤشرات، لتعرف أنها تحبك حقًا!

6 مؤشرات على أنها معجبة بك

تميل رأسها نحوك

إذا رأيتها تميل برأسها نحوك فهذا مؤشر على انها تميل اليك. إنها تحاول إضفاء أجواء تشعر بأنها أقرب اليك وتتوق إلى الاستماع إلى كل ما يتعلق بحياتك ويومك.

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