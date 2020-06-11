6 مشروبات للتخلص من الأرق ومشكلات النوم

يصاب عدد كبير من الأشخاص بالأرق وصعوبة النوم المتواصل لساعات طويلة وترتفع نسبة الذين يعانون من الأرق وصعوبة النوم بشكل شائع، وتؤثر هذه المشكلة على الجسد والصحة النفسية للشخص حيث يكون غير مرتاح طوال اليوم وغير قادر على أداء المهام اليومية والحياتية بالجودة المطلوبة.

وكما أن الأرق يؤثر على الحالة النفسية والمزاجية للشخص بحيث لا يستطيع أن يكون صافي الذهن ولا يتمكن من بذل الجهد الذهني ذاته الذي يمكن لمن يحصل على النوم الكافي بذله، وفي هذا المقال نقدم لكم مشروبات تساعد على التخلص من الأرق ومشكلات النوم ومنها ما يأتي:

1- اللبن: الحليب الدافئ مع العسل من المشروبات التي تساعد على التخلص من الأرق، لأن الكالسيوم يعمل على ارتخاء العضلات .

2- اليانسون: يمتلك خصائص مهدئة تساعد على الاسترخاء والنوم.

3- الزنجبيل: يصنف نبات الزنجبيل بأنه أحد النباتات المهدئة التي تملك خواص تجعل من يتناول يشعر بالهدوء والاسترخاء بالإضافة إلى كونه يطرد البرد ويرفع المناعة ويساعد في حرق الدهون والتخلص من مشكلات الهضم والمعدة.

4- النعناع: هذا النبات يسهل عملية الهضم ويعمل على تليين الأعصاب ويخفف الآلام والتشنجات والصداع لتسهيل عملية النوم والتخلص من المشكلات التي تسبب الأرق من الأساس.

5- الفانيليا: مشروب الفانيليا واللبن سريع التحضير ولذيذ ومفيد جدًا في التخلص من نوبات الأرق، لأن الفانيليا تقلل من نشاط المخ.

6- البابونج: منقوع البابونج من المشروبات التي تساعد على التخلص من الأرق والقلق، ويتم تحضيره بواسطة نقع عدد من زهرات البابونج في الماء وشربها يومياً.

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