7 أطعمة تساعد على حرق السعرات الحرارية، تناولها كثيرًا

حرق السعرات الحرارية يتم في جسم الإنسان من خلال عمليات الأيض، وهي عملية بيوكيميائية يتم فيها تحويل ما يتم أكله وشربه إلى طاقة، حيث يتم جمع السعرات الحرارية من الأغذية والمشروبات مع الأكسجين لتزويد الجسم بالطاقة التي يحتاجها حتى يعمل حتى في فترة الراحة.

وفي هذا المقال نقدم لكم 7 أطعمة تساعد على حرق السعرات الحرارية:

1- الجريب فروت

تقترح الأبحاث بأن هذه الثمرة الحامضية يمكنها أن تساعد في تخفيف الوزن. حيث وجدت أحدى الدراسات في عيادة سكريبز بـأن تناول نصف ثمرة الكريب فروت أو شرب عصيرها مع وجبات الطعام (دون تغير عادات الأكل) يمكن أن يخفف الوزن بأكثر من ثلاثة باوندات في 12 أسبوع. ويعتقد العلماء بأن فاكهةَ الكريب فروت تنزل مستويات الانسولين، التي تكبح حافزك لتناول طعام خفيف. وبالطبع، كلما خففت من تناول الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس، والشوكولاتة، كلما كان من الأسهل فقدان الوزن.

2- الشاي الأخضر

الاختيار الأفضل ليس لأنه يهدئ الأعصاب فقط، بل لأنه يقي من السرطان، والعديد من الأمراض، كما أنه يحفز الأيض. ويقول الخبراء بأن شرب 5 أكواب من الشاي الأخضر يمكن أن يساعد على حرق 70 إلى 80 سعر حراري يومياً. وهذا ليس سيئاً أبداً.

3- الأطعمة كثيرة التوابل

إن أكل الأطعمة كثيرة التوابل يمكن أن يساعدك على حرق الدهون أكثر. الأطعمة الحارة تجعلك تعرق وترفع معدل نبضات قلبك، الأمر الذي يزيد من مستوى الأيض بشكل مؤقت. فلا تتردد بوضع القليل من الشطة لتحفز جسمك.

4- لبن قليل الدسم

بالإضافة إلى بناء عظام قوية، يمنع الكالسيوم إنتاج كالسترول، هرمون يخبر الخلايا بزيادة الدهون أكثر، وجدت عدة دراسات بأن دمج منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم ضمن حميتك يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن أكثر.

5- الماء

تخلي عن كوب الماء وسوف يكون من الصعب عليك فقدان الوزن، فالجفاف يبطئ الأيض، ويمكن أن يؤدي إلى اشتهاء السكريات أيضاً والإعياء، يوصى الخبراء بشرب 8 أكواب من الماء الدافئ.

6- القرفة

أظهر بحث بأن وضع ربع ملعقة قرفة، مع الطعام، يساعد على تأييض السكريات وينزل مستويات السكر. وهذا يساعد لأن مستويات السكر العالية والسكر الفائض في الدم، يمكن أن يؤدي إلى تخزين الدهون. تبرز القرفة الطعم الحلو في الطعام، لذلك رشي القليل منه على طعامك، مثل التفاح، والجبن، والأرز، والدجاج.

7- البروتين

البروتين ضروري لبناء العضلات. وكلما زادت العضلات كلما أحرقت دهوناً أكثر - حتى وأنت في الاستراحة. البروتين له تأثير حراري أعلى أيضاً من أي طعام أخر، وهكذا فأنت تهضم البروتين أسرع من الكربوهيدرات أو الدهون. ويمكنك الحصول على أفضل أنواع البروتين من الديك الرومي، بياض البيض، السمك، التونا، وصدر الدجاج المنزوع الجلد والعظم.

فوائد الشاي الأخضر والليمون للتنحيف

فوائد حبوب الثوم لا تعد ولا تحصى ... تعرفي على أهمها