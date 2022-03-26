6 من أفضل بدائل القرفة..تعرفي عليها

القرفة هي واحدة من أكثر التوابل شعبية في العالم وهي عنصر رئيسي في العديد من الوصفات، بدءًا من لفائف القرفة وفطيرة التفاح وغيرها الكثير.

وتتميز القرفة بنكهة دافئة مميزة يصعب تكرارها مع التوابل الأخرى، ومع ذلك، إذا كنت تحتاج إلى العثور على بديل للقرفة بسرعة، فهناك بعض التوابل ذات النكهات المماثلة التي يمكنك استخدامها في مكانها.

أفضل بدائل القرفة

جوزة الطيب

جوزة الطيب هي بذرة شجرة Myristica الاستوائية دائمة الخضرة، والتي موطنها جزر الهند الشرقية الإندونيسية وسريلانكا، وكذلك جزر الهند الغربية، وجوزة الطيب هي من أفضل بدائل القرفة بسبب طعمها اللطيف وتنوعها، حيث أن لها نكهة دافئة وجوزية قليلاً ويتم دمجها أحيانًا مع القرفة في الوصفات، كما هو الحال في فطيرة اليقطين.

بالإضافة إلى نكهتها الغنية، يتم أيضًا تقدير الفوائد الطبية المحتملة لجوزة الطيب، في الواقع، استخدم الناس جوزة الطيب في أنظمة الطب التقليدية لآلاف السنين كعلاج لأمراض مثل مشاكل الجهاز الهضمي والتهاب المفاصل، وقد يكون هذا بسبب احتواء جوزة الطيب على المركبات ذات الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، بما في ذلك أحماض الفيروليك والكافيك، والتربينات.

البهارات المجففة

البهارات المجففة هي خيار آخر لأولئك الذين يبحثون عن بديل للقرفة، فعلى الرغم من أنها غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين مزيج التوابل، إلا أن البهارات المجففة بالفعل تأتي من التوت غير الناضج لشجرة Pimenta dioica الأصلية في أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي، وتم إعطاؤها الاسم الإنجليزي "allspice" لأنها لها مذاق مثل مزيج من القرفة والقرنفل وجوزة الطيب والفلفل الأسود.

أيضًا فهي مصدر مركز للمركبات النباتية المفيدة، بما في ذلك مركب الفينوليك أوجينول، الذي ثبت أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ومخففة للألم.

الزنجبيل

على الرغم من أن الزنجبيل نشأ في آسيا، إلا أنه أصبح أحد أكثر التوابل استخدامًا في جميع أنحاء العالم، حيث أنه له نكهة مميزة في المطبخ التايلاندي والهندي والصيني ويستخدم لتذوق الأطباق الحلوة والمالحة، من الكاري إلى الكعك.

أيضًا الزنجبيل له تأثيرات قوية على صحة الإنسان، والتي تُعزى في الغالب إلى محتواها العالي من المواد الطبية، بما في ذلك مركبات الزنجبيل الفينولية، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الزنجبيل، إما عن طريق تناوله في نظامك الغذائي أو عن طريق تناول مكملات غذائية عالية، قد يفيد الصحة بعدة طرق.

توابل فطيرة اليقطين

توابل فطيرة اليقطين هي مزيج من التوابل، وغالبًا ما يشمل القرفة المطحونة وجوزة الطيب والزنجبيل والقرنفل، وتشمل بعض توابل فطيرة اليقطين أيضًا التوابل، وعلى الرغم من أن العلامات التجارية ابتكرت هذه الخلائط لنكهة فطيرة اليقطين، إلّا أنه يمكنك استخدامها في معظم الوصفات التي تتطلب القرفة.

الهيل

الهيل هو عبارة عن نوع من التوابل العطرة ذات النكهة الحلوة والحارة للغاية، كما يستخدم في كل من الأطباق اللذيذة والحلوة، مثل الكاري والكعك.

ويُشار إلى الهيل أحيانًا باسم "ملك التوابل"، وهو أحد التوابل الرئيسية في الهند والشرق الأوسط، حيث استخدمه الناس منذ العصور القديمة كتوابل للطهي وكعلاج طبيعي للأمراض، بما في ذلك مشاكل الأسنان والجهاز الهضمي.

وفي الواقع، يحتوي الهيل على مجموعة متنوعة من المركبات، بما في ذلك الزيوت الأساسية والكاروتينات والفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول مكملات الهيل عالية الجرعة قد يساعد في تقليل علامات الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

القرنفل

القرنفل هي شجرة استوائية دائمة الخضرة موطنها جزر مالوكو في إندونيسيا، حيث تنتج الأزهار العطرة لهذه الشجرة براعم تعرف باسم القرنفل، وتشير الدراسات إلى أن القرنفل يحتوي على مركبات نباتية ذات أنشطة قوية مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة.

وبالإضافة إلى استخدام القرنفل في إعداد الأغذية وحفظها، فقد استخدم كعلاج طبيعي في الطب الصيني التقليدي والطب الأيورفيدي، كما أن القرنفل له طعم حلو قوي ولكنه مر قليلاً، لذلك عادة ما يتم خلط هذا التوابل مع التوابل الأخرى مثل الزنجبيل وجوزة الطيب.

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