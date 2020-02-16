6 نصائح تساعدكم على التخلص من إرهاق السفر

لا يخلو موسمي الربيع والصيف من التنقل في الطائرة حتى لو كانت رحلات قصيرة، ولكن في كل مرة نقوم بركوب الطائرة نقوم بإرهاق أجسادنا وعقولنا ويختل توازن طعامنا ونومنا، وبالرغم أن بعض الأشخاص لا يتأثرون بالسفر، إلا أن الغالبية خاصة الفئات العمرية الصغيرة والكبيرة جدًا تتأثر بإرهاق السفر.

إرهاق السفر هي حالة من عدم التطابق بين دورة النوم واليقظة الطبيعية الخاصة بأجسادنا، وبين التوقيت الفعلي في الوجهة الجديدة، ويعود ذلك إلى أن أجسادنا تضم ساعة داخلية بيولوجية تنظم مواعيد نومنا واستيقاظنا، لذا يحدث إرهاق السفر عندما يُعطي الجسم أوامراً بتنفيذ أنشطة معيّنة غير متناسبة مع ظروف البيئة المحيطة.

وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة نصائح بسيطة تساعدكم على التخلص من إرهاق السفر:

1- شرب كميات كافية من المياه خلال الرحلات الجوية وذلك للمحافظة على المستوى المثالي للسوائل في الجسم، بالإضافة إلى ارتداء ملابس مريحة، ووسادة للرقبة، وسدادات أذن أو سماعات رأس حاجبة للصوت، بالإضافة إلى النظارات الشمسية أو أغطية العينين على متن الطائرة.

2- تكييف ومزامنة الساعة البيولوجية وذلك بغرض التغلب على إرهاق السفر، يتعين علينا مزامنة ساعتنا البيولوجية مع المنطقة الزمنية الجديدة، وذلك عبر إحداث تغيير تدريجي في مواعيد النوم في الفترة السابقة لموعد السفر بعدة أيام، وخلال فترة الإقامة في الوجهة الجديدة على حد سواء.

3- يعد التعرض للضوء والإنارة خلال فترات معينة الطريقة الأكثر فعالية للتغلب على إرهاق السفر، ويفيد التعرض للضوء حتى ساعة واحدة يومياً في مساعدتكم على النوم بصورة طبيعية والاستيقاظ بكل أريحية قبل ساعة من موعد استيقاظكم الاعتيادي. لكن ينبغي أولاً معرفة وجهة السفر شرقاً أم غرباً.

فإذا كانت وجهة السفر نحو الشرق يُنصح بالتعرض لكميات وافرة من أشعة الشمس الطبيعية صباحاً عند الاستيقاظ، وتجنب التعرض للأضواء مع اقتراب موعد النوم، عبر تخفيض إضاءة الحاسوب أو شاشة التلفاز. أما بالنسبة للسفر نحو الغرب، فيُنصح بتجنب أشعة الشمس صباحاً عند الاستيقاظ، أو التعرض لإنارة قوية ليلاً مع اقترب موعد النوم، كزيادة إضاءة الحاسوب أو شاشة التلفاز وإضاءة المصابيح المحيطة بكم، ويبدو ذلك أمراً غير اعتيادي، إلا أنه حلّ فعّال.

4- الحرص على النوم والاستيقاظ في أوقات أبكر من المعتاد، بما يهدف إلى التأقلم مع المنطقة الزمنية للوجهة النهائية، الأمر الذي يسهم في تعديل الساعة البيولوجية قبل عدة أيام من السفر للتأقلم مع الوجهة الجديدة بصورة مسبقة، وتخفيف إرهاق السفر.

وتعتمد هذه أيضاً على وجهة السفر، ففي حال السفر نحو الشرق، ينصح بالخلود إلى النوم باكراً قبل السفر بعدة أيام، والاستيقاظ باكراً، مع مراعاة الحصول على القسط الاعتيادي من النوم. أما في حال السفر نحو الغرب، فينصح الخلود إلى النوم في مواعيد متأخرة قبل السفر بعدة أيام، وأخذ قيلولة خلال النهار، وارتداء نظارات الشمس نهاراً عند الوصول إلى الوجهة الجديدة، إلى جانب الاستغناء عن النظارات في فترة بعد الظهيرة، والاعتياد على عدم ارتدائها بصورة أبكر تدريجياً، كما ينصح بعدم التعرض إلى أشعة الشمس مباشرة بعد الوصول إلى الوجهة الجديدة في حال لم تقوموا بتعديل مواعيد نومكم واستيقاظكم. وهو ما يُعدّ واحداً من الأخطاء الشائعة لدى الكثير من المسافرين.

5- يجب احتساب عدد المناطق الزمنية المجتازة خلال الرحلة، والتي تُعادل عدد ساعات النوم التي يتعين تعديلها ضمن الساعة البيولوجية، وفي حال كانت الوجهة الجديدة تفارق الوجهة الأصلية بمقدار سبع ساعات على سبيل المثال، فمكن المتوقع أن يكون هنالك إرهاق من السفر إذا لم يكن هنالك تخطيط مسبق للنوم قبل فترة السفر.

6- إن شعرتم بالتعب، يمكنكم أخذ قيلولة لمدة 25 دقيقة، مع الالتزام بالبقاء مستيقظين حتى حلول الليل، الأمر الذي سيساعدكم في التأقلم مع ظروفكم الجديدة بشكل أسرع، كما ينصح بشكل عام تعديل مواعيد النوم بصورة مدروسة للتغلب على إرهاق السفر عند الوصول إلى وجهات جديدة.

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