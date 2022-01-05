في بداية سنة 2022 نجد أنفسنا نرسم مخططات جديدة ونسعى جاهدين لاتخاذ قرارات جديدة لكن في أغلب الأحيان يمر العام دون الوصول إلى الأهداف التي كنا نطمح لنا فنندم على ما فات.

6 نصائح ذهبية لتجعل سنة 2022 أفضل عام يمر عليك

1- ضع لنفسك رؤية كبيرة وأهداف محفزة

رتّب الأولويات في حياتك وبسّطها اسأل نفسك، ما أهم جوانب حياتك؟ الصحة أو العلاقة الأسرية أو الحياة المهنية؟ بالطبع يختلف ترتيب الأولويات من شخص لآخر، وأيًا كانت الأمور الأساسية بالنسبة لك، ركز عليها هذا العام وتوقف عن القلق بشأن الأمور الأخرى، إذا كنت تفكر باستمرار في الأمور السيئة، فهذا كل ما ستدركه غيّر طريقة تفكيرك للأفضل، وستبدأ بإدراك كل ما هو جيد ومناسب في حياتك.

يجب أيضاً أن نحب ونساعد الآخرين يعد جوهر طبيعتنا البشرية، ومن خلال نشر المحبة نحسن حياتنا ونساهم في تشكيل ثقافة الاهتمام بالآخرين لا تدع الاستجابات للصدمة تمنعك من الاستمتاع بالحياة التي تستحقها.

2- استيقظ كل يوم 15 دقيقة أبكر من المعتاد

الاستيقاظ باكراً يجعلك أنشط ويعطيك طاقة إيجابية، قم بترتيب سريرك واستمتع بقهوتك ومارس الامتنان، استمع لفيروز، وارتدي ملابس جميلة، اهتم ببشرتك وشعرك، كن ايجابي مع من حولك.

3- ابدأ بالمهام الأصعب أولاً ثم انتقل للأسهل

عندما تقوم باي عمل دائماً ابدأ بالأصعب فالأسهل صفِّ ذهنك، واهدأ وركز على مهمتك، وتجاهل أي شيء آخر، فالتوتر الزائد يجعل مهمتك تبدو أصعب مما هى عليه. يمكنك التحكم في صفائك الذهنى بحيث لا تجعل الضغوط الخارجية تؤثر عليك، تفهم جيداً ما يجب عليك فعله وقم به في هدوء وراحة وثقة، وتقبل عيوب إنتاجك لأنها طبيعة بشرية. فمن الغير مفيد لوم نفسك وعندما يقل معدل إنتاجك فإنك تحتاج للتوقف وإعادة التفكير، لا تفكر في محاولاتك الفاشلة السابقة، تقبلها لأنها ببساطة طبيعة البشر. واصل عملك.

فوائد إنجاز المهام الأصعب أولاً ثم الانتقال للأسهل

عندما تبدأ بالأصعب يبدو أن إكمال البقية أسهل

أنت تكمل المهمة الصعبة في وقت مبكر من اليوم عندما يكون جسمك وعقلك منتعشًا وحيويًا نظرًا لأنك متعب في وقت لاحق من اليوم فإن المهمة الصعبة تبدو أكثر صعوبة.

4- انتبه لصحتك وغذائك ولا تهمل جسدك

إن الاعتناء بالنفس ليس أنانية لذلك قم بتخصيص وقت للاعتناء بعقلك وجسدك في عام 2022، لن يجعل أحد الاعتناء بك أولوية له، بل أنت من سيقوم بذلك، لا تنس ذلك أبدا.

تناول الفيتامينات والخضار والفواكة والمكسرات الصحية، اشرب الكثير من الماء، والأعشاب مارس الرياضة، اهتم أكثر بنفسك ولا تهملها.

وتعتبر الابتسامة معدية، يا عزيزي اغتنم كل فرصة ممكنة للتبسم، خاصةً عندما لا "تشعر بالرغبة في ذلك"، لماذا؟ لأن خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح ستمهد الطريق إلى حيث تريد أن تكون.

5- تعلم من أخطائك السابقة ولكن لا تقف عندها، فالماضي درس وليس حبس

كن واعيا بشأن خطواتك وقراراتك الحالية وتعلم من أخطائك السابقة، لأنك إذا لم تفعل ذلك فسوف ينتهي بك الأمر إلى تفويت الكثير في حياتك، ستفوتك اللحظات الثمينة والرائعة في الحياة، ولن تستطيع تعويضها.

6- أشكر الله على نعمه، واستشعر الامتنان يومياً وحافظ على صلة قوية بخالقك

اقترب إلى ربك، ولا تنسى أذكار الصباح والمساء، مارس الامتنان حتى إن كنت في الوقت الحالي تواجه صعوبات، فهو يعيد شحن عقلك بالإيجابية كما أنه مهارة قابلة للتحسين والتطوير.

معايدات السنة الجديدة 2022

كل عام وأنتم بألف خير

عام سعيد

لا أستطيع أن أشكرك بما يكفي لبقائك معي هذا العام. دعونا نجعل 2022 واحدة لنتذكرها .

أغلقوا دفتر الماضي وكل عام والبسمة تغمر محياكم.

بمناسبة العام الجديد أتمنى لكم سنة سعيدة بالصحة والعافية والنجاح وانشاء الله تتحقق كل أحلامكم.

أيام قليلة وينتهي هذا العام بكل أفراحه وأحزانه وتنطوي صفحاته معلنا بداية عام جديد فلنبدأ هذا العام بالحب والتسامح.

مرت سنة وأقبلت سنة جديدة .. عسى ربي يزيد عيشتنا على الهنا هنا .. وكل عام وانت بخير يالغالي ..اهنيك من قلبى بعيد رأس السنة.

حتى أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك.

لا تسال الأيام ليه عدت بسرعه .. اسال القلب ليه لما يلمحك دقاته تزيد فوق سرعتها سرعة .. كل عام وانت الحب

أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة جعلها الله سنة خير على الجميع.

أتمنى لكم سنة كلها توفيق وتحقيق امنيات ورضا وحسن عبادة وطاعة.

يا رب سنة جديدة من غير فقد ولا فاجعات ولا تعب عزيز ولا حزن غالي.

سنة جديدة أسأل الله تعالى أن يحقق لنا فيه الآمال ويُعطي كل ذي حاجة حاجته.

اللهم اجعله عاما كله تفاؤل وحب الخير ومليئاً بالأفراح بعيدا عن الهموم والأحزان.

ها هي 2022 قاب قوسين أو أدنى حيث ينتظرها الجميع بآمال وأحلام كبيرة عسى أن تكون سنة خير على الجميع.

اللهم أدخل علينا هذه السنة بالمسرات والخيرات وسلام ووئام وابعد عنا كل شر وحزن.

ربي عوضنا خيراً في السنة الجديدة ربي أدخلنا سنة جديدة مليئة بالسعادة وراحة البال والطمأنينة.

أتمنى للجميع سنة جديدة مليئة بالأفراح والسعادة إن شاء الله.

أتمنى في عام 2022 تنتهي شجون الحياة وتكون سنة جديدة مليئة بهدايا الحياة.

كلام جميل عن بداية سنة جديدة 2022

9 نصائح لبدء سنة 2022 بفخر ونجاح وإصرار