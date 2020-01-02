عند دخول الفتاة فترة البلوغ تبدأ لديها الدورة الشهرية وذلك بسبب إفراز هرمون الإستروجين والبروجيسترون في الجسم.

وخلالها يبدأ الرحم بالاستعداد لاستقبال بويضة ملقحة، وذلك بتكوين جدار إسفنجي رقيق، لكن في حال عدم حدوث الحمل يتخلص الرحم من هذا الجدار عن طريق النزيف الشهري أو ما يسمى بالطمث، ويتم الحساب لها من أول يوم لنزول الدم وحتى أول يوم لنزوله في الدورة التالية.

نقدم لكم في هذا المقال 6 نصائح عند الاستحمام وقت الدورة الشهرية:

1- تجنُّب الاستحمام أكثر من مرة لكي لا يؤدي ذلك إلى تغير درجة حرارة الجسم كثيراً، وإذا كان لا بد منه فليس من الضروري غسل الشعر في كل مرة، والاكتفاء بغسل الجسم فقط.

2- يفضل استعمال الماء الفاتر وألا يكون بارداً جداً أو دافئاً جداً فهذا يؤثر في نزول دم الحيض باستمرار أو انقطاعه.

3- ابتعدي قدر المستطاع عن تيارات الهواء الباردة مباشرةً بعد الاستحمام.

4- يجب الحرص على تجفيف الشعر والجسم بشكل جيد بعد الاستحمام.

5- التدليك الخفيف للجسم بشكل دائري فهو يساعدك على تخفيف الألم والتقلصات وتحريك الدورة الدموية.

6- غسل المنطقة الحساسة أثناء الدورة الشهرية وهو من الأمور المهمة لضمان نظافتها وعدم تكون البكتيريا والفطريات فيها والتي تسبب الرائحة الكريهة وذلك باستخدام غسول مطهر لا يحتوي على مواد كيميائية أو عطرية.

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