6 نصائح فعالة للتعامل بمثالية مع ابنتكِ المراهقة

هل تعانين من نقص التفاهم بينك وبين ابنتك التي تمر بمرحلة المراهقة؟ لا تقلقي، لست السبب في ذلك، نظراً لطبيعة مرحلة المراهقة تحدث بعض التغييرات في سلوك ومشاعر الفتيات في هذا الوقت، فربما تجدها مهتمة أكثر بمظهرها وجمالها أو ربما تفضل الانعزال والجلوس لوحدها أو ربما تتكون أكثر خجلا، والكثير من التغيرات المتشابهة مثل تجربتها لمشاعر الحب .

تعالي نتعرف على اهم النصائح الفعالة للتعامل مع ابنتكِ المراهقة خلال هذه الفترة :

-الخصوصية:

على الأم الاهتمام بابنتها وعدم التدخل في خصوصياتها مع مراعاة ضرورة مراقبتها من على بعد لأن الاحترام هو أهم ما يكون في جميع العلاقات الاجتماعية خصوصًا علاقات الام بأبنائها، وعلى الام الا تنسى ان تعبيرها عن مشاعرها لابنتها بمنتهى الحنان يساعدها على تكوين صداقة معها ويشعر ابنتها براحة نفسية أكبر.

- التعامل بشدة نسبيًا:

ليس من السهل التعامل مع البنات المراهقات فهذا يحتاج للكثير من الصبر تجاه تصرفاتهن الطائشة والغير مناسبة، وربما تكون البيئة التي تحيط بالفتاة هي السبب الرئيسي في صدور بعض التصرفات منها، ولكن احيانًا ما يشعر الأهل بهذا بعد فوات الأوان, ومما ثبت نجاحه ان التعامل بشدة ولو قليلًا فهذا له نتيجة فعالة في التعامل مع الفتاة المراهقة.

-التقرب والاحتواء:

ومما هو معروف انه من الطبيعي مرور الفتاة في مرحلة المراهقة بالعديد من التغيرات التي من الصعب على الفتاة وحدها ان تستوعبها دون ان يدعمها احدًا سواء دعما نفسيًا أو اجتماعيُا، والأفضل ان يكون هذا الدعم من الأم أو الأخت.

ولهذا فدور الام في التقرب من ابنتها واحتوائها كبير جدًا، فعلى الأم القيام بطمأنة ابنتها ومنحها اجابات لأسئلتها ومعلومات عن الأمور التي تود فهمها.

- التحدث اليها دائمًا:

دائمُا ماتعاني الفتاة في عمر المراهقة من الصمت برغم تظاهرها بالعناد والجدال والصلابة وهذا يكون عادة بسبب التغييرات الهرمونية التي تتعرض لها الفتاه في هذه المرحلة مما يتسبب في احساسها بمجموعة مختلفة من المشاعر والاضطرابات، مما يزيد شعورها بالضعف وعدم الثقة في النفس وهذا يضطرها الى الزيادة في العناد لتحمي نفسها من هذه المشاعر المحزنة، والتي تزيد من حزنها بطريقة لا يمكنها التعبير عنها.

-التفاهم:

فجميع الامهات يردن ان يتفمهن بناتهن المراهقات، فهذا أكثر شيء يريده الأمهات وبشدة، فدائمًا ما تجد الام مهتمة ولديها رغبة شديد في فهم كل ما يتعلق بابنتها المراهقة ، فهذه الرغبة الملحة والشديدة تساعد على نجاح العلاقة بين الام وابنتها وهذا يساعد على تحقيق فوائد عديدة للأسرة بأكملها، منها تحسين الحالة النفسية للأسرة.

-أن تشعر بالحب:

على الام ان تفرق بين تقبل اراء ابنتها وبين تأييدها لها في تصرفاتها ومواقفها، فالفتاة المراهقة كل ما تريده هو الشعور بالحب لا ان تشعر انها منبوذة من المجتمع، كما تحتاج ان يتفهمها الاهل بدون الوقوع.