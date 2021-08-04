6 نصائح لحماية الأطفال من ضربات الشمس

الاهتمام والعناية بالطفل مم الأمور الصعبة التي تواجهها الأمهات ويزداد الأمر صعوبة في فصل الصيف ...

لأنه يحتاج إلى الاهتمام الزائد بالطفل حتى لا يتعرض بضربة شمس أو حروق الجلد أو الإصابة بأي مرض جلدي مثل الطفح الجلدي أو ما يسمى بحمو النيل، وهذا بسبب ارتفاع درجة الحرارة العالية خلال موسم الصيف الذي يشهد في كثير من الأحيان موجات من تأخر الشديد. ونحن جمعنا لك سيدتي الأم مجموعة من النصائح لكي تساعدك في وقاية طفلك من موجات الحارة الشديدة:

اختيار الملابس القطنية

من أهم النصائح التي تساعدك سيدتي في الحفاظ على بشرة جلد طفلك وحمايته من موجات الصيف الحارة، هو اختيار الملابس المناسبة والتي تتمتع بنسيج قطني ناعم يعمل على امتصاص العرق بشكل أفضل من الأقمشة المصنوعة من الألياف الاصطناعية. لذلك، عليكِ بارتداء طفلك ملابس قطنية فضفاضة داخل المنزل لا تسبب له ضيق أو انزعاجا خلال فصل الصيف ولكي تحميه من التعرض للطفح الجلدي المؤلم.

الحرص على ارتداء القبعة خارج المنزل

أما خارج المنزل فيمكنكِ الاعتماد على ارتداء طفلكِ لبعض السراويل القطنية والقمصان ذات الأكمام الطويلة ويفضل أن تكون ذو ألوان فاتحة مع الحرص على ارتداء قبعة عريضة الحواف حتى تحمي وجهه من التعرض لأشعة الشمس الضارة، وإذا كان طفلكِ مازال في مرحلة الرضاعة فيفضل أن ترتدي سيدتي حمالة اطفال مناسبة لحماية طفلكِ من درجة حرارة الجو المرتفعة، وعليكِ اختيار حمالة الطفل المصنوعة من قماش النايلون الخفيف.

تناول الطفل السوائل والمياه بكثرة

يفقد طفلكِ عدد كبير جدًا من السوائل خلال فصل الصيف على هيئة عرق مما يتعرض الطفل للإصابة بالجفاف واحمرار الوجه والإصابة بالأرق وسرعة كبيرة في التنفس. ولذلك، لابد من الحفاظ على ترطيب جسم الطفل من خلال تناوله المزيد من السوائل والعصائر الطبيعية واكواب المياه الباردة، وذلك لتعويض نقص السوائل الذي يفقده الجسم، كما يمكنكِ تناول طفلكِ الرضيع المزيد من الحليب وزيادة عدد مرات الرضاعة خلال اليوم.

تهوية المنزل أو السيارة

لكي تحمي طفلكِ ايضًا سيدتي من أشعة الشمس الضارة ودرجات الصيف الحارة فعليكِ بتوفير التهوية الجيدة داخل المنزل وعدم جلوس طفلكِ في غرفة ساخنة حتى لا يتعرض للعرق والإصابة بالطفح الجلدي، واحرصي على تهوية الغرفة وفتح النوافذ بشكل يومي، كما ولابد من تهوية السيارة أيضًا والحرص على عدم ترك الطفل داخل سيارة متوقفة لحمايته من أشعة الشمس الحارقة.

الحرص على ترطيب بشرة طفلك

من أبرز الامور التي تساعدك سيدتي الأم في الحفاظ على بشرة طفلكِ من أشعة الشمس الضارة والحارقة خلال فصل الصيف هو ترطيب البشرة واستخدام ملطفات الجلد الطبيعية التي تحمي بشرة الطفل من الاحمرار ووقايته من الإصابة بالطفح الجلدي والبثور والندبات والحبوب الصغيرة التي تظهر على وجه ورقبته ويديه الصغيرتين، ويمكنك ترطيب بشرة طفلك من خلال دهن بشرة طفلك بكريم جوز الهند أو بزيت اللوز الحلو، أو يمكنك وضع بودرة الأطفال أو محلول نشا الذرة على المناطق المتضررة من جسم طفلك قبل الخروج من المنزل.

استخدام المراوح والمكيفات

إذا كان طفلك أكبر من عامين فيفضل استخدام المراوح أو المكيفات خلال تواجده بالمنزل، ولكن احرصي الا يجلس الطفل في مواجهة تيار هواء المراوح أو التكييف، بل من المفضل أن يجلس في جانب آخر وأن تكون المروحة متحركة، وإذا كان الطفل على وشك الخروج من المنزل معك فيفضل ايقاف المروحة أو التكييف قبل الخروج بحوالي عشر دقائق حتى لا تتغير درجة حرارة الطفل فجأة.

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