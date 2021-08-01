طبيب البوابة: علاجات منزلية فعالة للحد من آلام الظهر الناجمة عن الحمل

آلام الظهر شائعة جدًا خلال المراحل المبكرة من الحمل وتكون أكثر انتشارًا خلال الشهر الخامس إلى السابع من الحمل. عادة ما يكون الألم موضعيًا في أسفل الظهر وينتشر إلى الفخذين والساقين والأرداف...

مع الأنشطة اليومية ، قد يزداد الألم سوءًا ، مما يتسبب في عدم النوم لليالٍ وأيام مؤلمة. إذا كنت تعانين من آلام في الظهر حتى قبل الحمل، فمن المحتمل أن تزداد سوءًا خلال هذا الوقت.

ما يقرب من 50-75 في المائة من النساء الحوامل يعانين من الأوجاع. في الحقيقة هناك سبب لكل وجع في جسدك:

يحدث ألم أسفل الظهر بسبب عدم الاستقرار في الحوض والعمود الفقري القطني. يمكن أن يكون هذا الألم حادًا وحرقًا في أسفل العمود الفقري أو قد يكون من جانب واحد. قد يتفاقم أيضًا أثناء النوم نتيجة لتوسع الرحم.

يعد ألم الحوض أمرًا طبيعيًا أثناء الحمل لأنه يحدث بسبب التغيرات في عظم الحوض لاستيعاب نمو الرحم والمساعدة أثناء الولادة.

يمكن أن يحدث ألم الفخذ أثناء الحمل بسبب نقص وصول الدم إلى الفخذين. تنتفخ الأنسجة الرخوة بسبب الضغط من الرحم المتنامي.هناك أيضًا بعض الأسباب المحددة التي يمكن أن تساهم في الألم:

الأسباب

تغيرات في الوزن: خلال فترة الحمل ، تكتسب النساء ما يصل إلى 10-15 كجم. علاوة على ذلك ، مع مرور الأشهر واقتراب موعد الولادة ، ينقل الجسم وزن الطفل تدريجياً إلى أربطة الحوض مما يزيد من الآلام.

التغيرات الهرمونية: أثناء الحمل ، يفرز الجسم هرمونًا يعرف باسم ريلاكسين ، وهو المسؤول عن إرخاء المفاصل والأربطة. إنه يجعل الجسم أكثر نعومة بحيث يمكن أن يتوسع بسهولة لإفساح المجال لنمو الطفل. يمكن أن يؤدي ريلاكسين أيضًا إلى إرخاء الحبل الشوكي مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار والألم.

الإجهاد: يمكن أن يؤدي الإجهاد العاطفي أيضًا إلى توتر عضلي في الظهر. يمكن أن يسبب هذا الألم أيضًا تقلصات.

العلاجات المنزلية

ومع ذلك ، هناك الكثير من العلاجات التي يوصي بها الأطباء والممارسون الطبيون والتي يمكن أن تخفف من ألمك:

التمارين

التمارين المنتظمة يمكن أن تقوي الجسم وتحسن المرونة. إذا استطعت ، جربي اليوغا قبل الولادة! يمكن أن تقلل ذلك بسهولة من الضغط الواقع على عمودك الفقري ويساعدك على الاسترخاء. تشمل التمارين الآمنة الأخرى السباحة أو المشي أو ركوب الدراجات الثابتة. يوصى دائمًا باستشارة طبيبك قبل القيام بأي من هذه الأنشطة.

الكمادات

يمكن أن يساعد أيضًا وضع كمادات ساخنة / باردة على ظهرك. ابدأ بوضع الكمادات الباردة على منطقة الألم لمدة 20 إلى 30 دقيقة عدة مرات في اليوم. بعد بضعة أيام ، يمكنك التبديل إلى الكمادات الساخنة باستخدام وسادة / زجاجة تدفئة لتخفيف الألم. تأكدي من عدم وضع ضغط حراري على بطنك أثناء الحمل.

تحسين قوامك

يمكن أن يساعد استخدام الموقف المناسب في تقليل آلام الظهر أثناء القيام بالأنشطة اليومية. بخلاف الجلوس بشكل مستقيم ، يمكن أن يؤدي وضع الوسائد أو دعامات الظهر أيضًا إلى تحسين وضعك.

الاستثمار في حزام الظهر

يمكنك العثور عليه بسهولة في الصيدلية أو حتى طلب الشراء عبر الإنترنت. يشبه حزام الأمومة الملابس الداخلية التي توفر الدعم لحزام الحوض وأسفل الظهر مع التأكد من عدم إجهادهما بشدة.

الاستشارة الطبية

إذا كان سبب ألم ظهرك ناتجًا في الغالب عن الإجهاد ، ففكري في التحدث إلى مستشار حول هذا الموضوع ويمكنه إرشادك إلى اتخاذ الإجراءات التي يمكنك من خلالها الاسترخاء.

وأخيراً يعتبر الحمل وقتًا جميلًا ولكنه دقيق في حياة المرأة. هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعل فترة الحمل أقل إيلامًا.

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