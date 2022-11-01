6 نصائح للتعامل مع ضغوط إنجاب طفل آخر في بلادنا ، غالبًا ما يكون من المقبول أن يحكم المجتمع على اختياراتنا ويتساءل عنها ، مما يترك مجالًا ضئيلًا جدًا للخصوصية واحترام المساحة الشخصية. من اكتشاف الوقت الذي نخطط فيه لإنجاب طفل إلى تقديم نصائح غير مرغوب فيها حول تربية هذا الطفل إلى الوقت الذي نحتاج فيه إلى توسيع الأسرة ، سيكون لاي قريب أو "متطفل" رأيًا لمشاركته في عائلتنا. لكن هل هذا السبب كافٍ للتوقف عن محاولة انجاب طفل آخر؟ بالطبع لا.

فيما يلي 6 نصائح تساعدك على التعامل مع الضغط الناتج عن إنجاب طفل آخر:

6 نصائح للتعامل مع ضغوط إنجاب طفل آخر

هذا قرارك

تذكر ، هذا هو قرارك. وزوجك. لا تدع الآخرين يؤثرون في قرارهم عليك. لا بأس في أن تسألهم عن رأيهم ، لكن القرار يجب أن يكون لك ونهائيًا. كأم ، قد يكون لديك أسباب لرغبتك في الذهاب إلى طفل ثانٍ. إخوتك هم ركيزة الدعم الخاصة بك وقد ترغب في أن يختبر طفلك ذلك. لكن يجب أن تضع في اعتبارك عوامل أخرى عند التفكير في انجاب طفل ثانٍ.

6 نصائح للتعامل مع ضغوط إنجاب طفل آخر

خطط لهذه البداية

"حسنًا ، لن أقوم بتلطيف الكلمات. لكنك تحتاج إلى تقييم الأمور المالية قبل التخطيط لطفل ثانٍ. اسأل نفسك عما إذا كان بإمكانك تحمل التكاليف ، "دعنا نعترف بذلك ، تربية الطفل مكلفة للغاية في أيامنا هذه. قم بإجراء تقييم عادل لمساعدتك على اتخاذ القرار.

6 نصائح للتعامل مع ضغوط إنجاب طفل آخر

هل أنت مستعد نفسياً وجسدياً؟

هل أنت مستعد للخروج من عقلية "طفل واحد" والقيام بالأشياء من جديد؟ إذا كنت قادرًا على ذلك ، فهذا رائع ، ولكن مرة أخرى ، تأكد من مراعاة صحتك وقدرتك على منح طفلك وقتك وطاقتك وفعل ذلك بالطريقة التي فعلت بها مع الطفل الأول.

6 نصائح للتعامل مع ضغوط إنجاب طفل آخر

ارسم حدود للتدخل

تعرف على كيفية التعامل مع الرافضين ومقدمي النصائح غير المرغوب فيهم. ارسم ابتسامة على وجهك ، لكن اعلم أين ترسم الخط. تذكر الوالدين ، في النهاية ، مهما كان قرارك ، بصفتك أحد الوالدين ، فإنك ستمنح 100٪. من الضروري أيضًا ضمان سلامة عقولنا وصحتنا الجيدة وإعطاء الأولوية لأنفسنا من بين الأشياء الأخرى التي نقوم بها للعائلة. شيء ننسى ، في كثير من الأحيان.

6 نصائح للتعامل مع ضغوط إنجاب طفل آخر

التخطيط للمستقبل

سواء كنت الطفل الأول أو الثاني ، فأنت بحاجة إلى التخطيط لحياتك المهنية ومستقبلك. هل ستتوقف أم تتوقف مؤقتًا أم ستتوقف تمامًا؟ هل ستتناوب أنت وشريكك على تربية الطفل؟ ضع في اعتبارك هذا قبل الاستسلام للضغط.

6 نصائح للتعامل مع ضغوط إنجاب طفل آخر

انتبه إلى أول شيء

لا تفكر في مناقشة طفل آخر أمام مولودك الأول. خاصة عندما يكونون في فئتهم الأبرياء الصغار والأصغر سنا. أيضًا ، كن مستعدًا للإجابة على أسئلتهم ، بالكثير من الحب والاطمئنان ، مهما كان قرارك. إنهم بحاجة إلى الشعور بالأمان والمحبة بين ذراعيك.

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