6 نصائح للحفاظ على صحة المهبل

يعتبر المهبل منطقة حساسة جداً، تحتاج إلى عناية خاصة واهتمام كبير، نظراً لتأثيرها في حياة النساء وبخاصة في العلاقة الزوجية. وبالرغم من ذلك، تتجاهل معظم النساء أهمية الاعتناء اليومي في هذه المنطقة.

في هذا الإطار، أشار الطبيب النسائي، الدكتور بري ريدجوي لموقع " clevelandclinic" إلى نصائح عدّة تساعد النساء في الحفاظ على صحة المهبل:

1- اتبعي نظاماً غذائياً صحياً من أجل الحفاظ على وزنك، ومارسي #الرياضة بشكل منتظم. وذلك، من أجل تجنب المشاكل الصحية التي تعرضك لالتهابات المسالك البولية وغيرها من الفيروسات.

2- أجرِ فحوصاً طبية بشكل دوري، بخاصة الفحوص المتعلقة بعنق الرحم. أما بالنسبة للشابات، فيعد التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري مهمًا بشكل خاص للحدّ من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

3- استخدمي الواقي الذكري أثناء القيام بعلاقة جنسية من أجل حماية نفسك من الامراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

4- استخدمي زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لترطيب هذه المنطقة، لأنها تعدّ أفضل من المرطبات المهبلية المصنعة.

5- اشربي الكثير من الماء لانه يساعد المهبل في تنظيف نفسه، كما يمكنك استخدام غسول طبي لهذه المنطقة لتفادي الحساسية أو الجفاف.

6- لا تتجاهلي النزيف بعد انقطاع الطمث أبدًا أو مشكلة هبوط المهبل أو حتى الألم في هذه المنطقة. في حال شعرت بأي واحدة من هذه العوارض، استشيري طبيبك للحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

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