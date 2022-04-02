6 نصائح من إيلون ماسك من أجل حياة ناجحة رائد الأعمال الحالم إيلون ماسك هو المؤسس المشارك لشركة PayPal (PYPL) و Tesla (TSLA) ، وكذلك مؤسس شركة SpaceX و Neuralink و The Boring Company. يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Tesla والمدير التنفيذي / المصمم الرئيسي لشركة SpaceX.

,يُعرف أيلون ماسك أيضًا باسم المسبب للاضطراب ، وهو قوة عالمية يحسب لها ألف حساب في عصرنا. يشتهر ماسك بالعمل 100 ساعة في الأسبوع ، مما يلهم الكثيرين للعمل الجاد. ومع ذلك ، هناك بعض النصائح والأسرار التي يؤمن بها ويشاركها في المؤتمرات والتجمعات المختلفة، والتي يمكن أن تساعدك على أن تصبح ناجحًا في حياتك أيضًا. تعال نتعرف عليها وننصحك بتدوين ملاحظة إذا كنت تريد أن تغير قواعد اللعبة أيضًا.

6 نصائح من إيلون ماسك من أجل حياة ناجحة

قراءة الكتب

لا تؤدي قراءة الكتب إلى تحسين لغتنا فحسب ، بل إنها تمنحنا المعرفة والمعلومات حول الكثير من الأشياء التي لن يعلمك أحد بخلاف ذلك. قال ماسك ذات مرة في مؤتمر صحفي أنه اعتاد على قراءة الموسوعات التعليمية عندما كان طفلاً. بالنسبة للجيل الجديد ، نصح إيلون بضرورة "قراءة الكثير من الأدبيات. حاول استيعاب أكبر قدر ممكن من المعلومات ، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معرفية عامة لائقة حتى تتمكن من تكوين فكرة أساسية عن مشهد المعرفة ".

التواصل مهم

لا يمكنك الجلوس في المنزل وإنجاز الأمور. تعد الشبكات جزءًا مهمًا من النمو كشخص إلى جانب مساعدة نفسك مهنيًا. يقول ماسك "تحدث إلى أشخاص من مختلف مناحي الحياة ، وكذلك من مختلف القطاعات والمهن والمهارات. تعلم كل ما يمكنك تعلمه".

المساهمة

بجانب نفسك ، يجب أن تساهم في المجتمع أيضًا. في بودكاست قال إيلون إنه يجب على الناس رد الجميل للمجتمع وليس الاكتفاء بالأخذ. قال: "حاول أن يكون لديك مساهمة صافية إيجابية في المجتمع. هذا هدف يستحق المتابعة".

حاول أن تكون مفيداً

يقول ماسك أنه من المهم أن تكون مفيدًا للعالم من حولك حتى لو كان يمثل تحديًا. "افعل أشياء مفيدة لإخوتك من بني البشر، للعالم". وأشار كذلك إلى أنه من الصعب أن تكون مفيدًا - صعب للغاية! "

جازف

اللعب بأمان طوال الوقت سيمنعك من النمو والتطور. يقول ماسك يجب عليك "المخاطرة الآن ، لفعل شيء جريء ، فلن تندم عليه. مع تقدمك في العمر ، تؤثر المخاطرة أيضًا على عائلتك وأطفالك. سيكون لديك وقت أقل بكثير بين يديك ". إنه يعتقد أنه من الأفضل المخاطرة عندما لا يكون لديك أي التزامات.

كن على استعداد للفشل إذا كنت تخطط للنجاح

إذا كانت لديك فكرة أو اعتقاد ، فاعمل عليها مع الموقف الذي ستنجح فيه ، ومع ذلك ، يعتقد ماسك أنه يجب عليك إعداد نفسك للفشل أيضًا. قال: "إذا كان هناك شيء مهم بما يكفي ، فعليك المحاولة حتى لو كانت النتيجة المحتملة هي الفشل".

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: ما هو المرض الذي انهى مسيرة بروس ويليس؟

كيف تحب ذاتك وتقدر علاقتك بنفسك؟