طبيب البوابة: ما هو المرض الذي انهى مسيرة بروس ويليس؟ منذ أن أعلنت عائلة النجم الأمريكي وبطل أفلام الاكشن والاثارة بروس ويليس يوم أمس عن اعتزاله التمثيل بسبب اضطراب نادر يصيب المريض بعدم القدرة على الكلام، أصيب جمهوره ومحبوه وزملائه في هوليوود بالصدمة، والكل يتساءل عن سبب هذا المرض الغامض الذي انهى مسيرة ويليس الفنية. تعالوا لنعرف أكثر عن هذا المرض.

طبيب البوابة: ما هو المرض الذي انهى مسيرة بروس ويليس؟

ما هي الحُبْسَة؟

فقدان القدرة على الكلام (الحُبْسَة) هي اضطراب ينتج عن تلف أجزاء من الدماغ مسؤولة عن اللغة. بالنسبة لمعظم الناس ، تقع هذه المناطق في الجانب الأيسر من الدماغ. عادة ما تحدث الحبسة فجأة ، غالبًا بعد السكتة الدماغية أو إصابة في الرأس، ولكنها قد تتطور أيضًا ببطء ، نتيجة لورم في المخ أو مرض عصبي تدريجي. يضعف الاضطراب التعبير وفهم اللغة وكذلك القراءة والكتابة. قد تحدث الحبسة مع اضطرابات الكلام، مثل عسر الكلام أو تعذر الأداء النطقي ، والذي ينتج أيضًا عن تلف الدماغ.

طبيب البوابة: ما هو المرض الذي انهى مسيرة بروس ويليس؟

من يمكنه الإصابة بالحبسة الكلامية؟

معظم الأشخاص المصابين بالحبسة الكلامية هم في منتصف العمر أو أكبر ، ولكن يمكن لأي شخص أن يصاب بها ، بما في ذلك الأطفال الصغار. حوالي مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون حاليًا من الحبسة الكلامية ، ويصاب بها ما يقرب من 180 ألف أمريكي كل عام ، وفقًا لجمعية الحبسة الوطنية.

طبيب البوابة: ما هو المرض الذي انهى مسيرة بروس ويليس؟

ما الذي يسبب الحبسة؟

تنجم الحبسة عن تلف منطقة أو أكثر من مناطق اللغة في الدماغ. في أغلب الأحيان ، يكون سبب إصابة الدماغ هو السكتة الدماغية. تحدث السكتة الدماغية عندما تؤدي جلطة دموية أو تسريب أو انفجار في الأوعية الدموية إلى قطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ. تموت خلايا الدماغ عندما لا تتلقى إمدادها الطبيعي بالدم الذي يحمل الأكسجين والعناصر الغذائية المهمة. الأسباب الأخرى لإصابة الدماغ هي الضربات الشديدة على الرأس ، وأورام المخ ، والجروح الناجمة عن طلقات نارية ، والتهابات الدماغ ، والاضطرابات العصبية التقدمية ، مثل مرض الزهايمر.

طبيب البوابة: ما هو المرض الذي انهى مسيرة بروس ويليس؟

الأعراض

التحدث بجمل قصيرة أو غير كاملة.

التحدث بجمل لا معنى لها.

استبدل كلمة بأخرى أو صوت بآخر.

التحدث بكلمات لا يمكن التعرف عليها.

عدم فهم محادثة الآخرين.

كتابة جمل لا معنى لها.

طبيب البوابة: ما هو المرض الذي انهى مسيرة بروس ويليس؟

ما هي أنواع الحبسة؟

هناك نوعان رئيسيان من الحبسة: الطلاقة وفقدان الطلاقة ، وهناك عدة أنواع داخل هذه المجموعات.

قد يؤدي تلف الفص الصدغي للدماغ إلى حبسة فيرنيك Wernicke ، وهي أكثر أنواع الحبسة الطلاقة شيوعًا. قد يتحدث الأشخاص المصابون بحبسة فيرينك في جمل طويلة وكاملة ليس لها معنى ، مضيفين كلمات غير ضرورية وحتى إنشاء كلمات مختلقة.

على سبيل المثال ، قد يقول شخص يعاني من حبسة فيرنيك ، "أنت تعلم أن اللون الوردي الخفيف وأريد أن أحضره وأعتني به كما تريد من قبل."

نتيجة لذلك ، غالبًا ما يكون من الصعب متابعة ما يحاول الشخص قوله. غالبًا ما يكون الأشخاص المصابون بحبسة فيرنيك غير مدركين لأخطائهم المنطوقة. السمة المميزة الأخرى لهذا النوع من الحبسة هي صعوبة فهم الكلام.

النوع الأكثر شيوعًا من حبسة فقدان الطلاقة هو حبسة بروكا. يعاني الأشخاص المصابون بحبسة بروكا من ضرر يؤثر بشكل أساسي على الفص الجبهي للدماغ. غالبًا ما يعانون من ضعف في الجانب الأيمن أو شلل في الذراع والساق لأن الفص الأمامي مهم أيضًا للحركات الحركية. قد يفهم الأشخاص المصابون بحبسة بروكا الكلام ويعرفون ما يريدون قوله ، لكنهم كثيرًا ما يتحدثون بعبارات قصيرة يتم إنتاجها بجهد كبير. غالبًا ما يحذفون الكلمات الصغيرة ، مثل "is" و "و" و "the".

على سبيل المثال ، قد يقول الشخص المصاب بحبسة بروكا ، "المشي مع الكلب" ، بمعنى "سأخذ الكلب في نزهة على الأقدام" أو "احجز طاولتين" لأن "هناك كتابان على الطاولة". عادة ما يفهم الأشخاص المصابون بحبسة بروكا كلام الآخرين جيدًا. لهذا السبب ، غالبًا ما يكونون على دراية بالصعوبات التي يواجهونها ويمكن أن يصابوا بالإحباط بسهولة.

هناك نوع آخر من الحبسة الكلامية ، وهو فقدان القدرة على الكلام ، وينتج عن تلف أجزاء واسعة من المناطق اللغوية في الدماغ. يعاني الأفراد المصابون بالحبسة الشائعة من صعوبات شديدة في التواصل وقد تكون قدرتهم على التحدث أو فهم اللغة محدودة للغاية. قد لا يتمكنون من نطق حتى بضع كلمات أو قد يكررون نفس الكلمات أو العبارات مرارًا وتكرارًا. قد يواجهون صعوبة في فهم الكلمات والجمل البسيطة.

هناك أنواع أخرى من الحبسة الكلامية ، ينتج كل منها عن تلف مناطق لغوية مختلفة في الدماغ. قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في تكرار الكلمات والجمل على الرغم من أنهم يفهمونها ويمكنهم التحدث بطلاقة (conduction aphasia). قد يواجه الآخرون صعوبة في تسمية الأشياء على الرغم من أنهم يعرفون ماهية الشيء وما يمكن استخدامه من أجله (anomic aphasia).

في بعض الأحيان ، ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ مؤقتًا ويعود بسرعة. عندما يحدث هذا النوع من الإصابات ، والذي يسمى نوبة نقص تروية عابرة ، فقد تعود القدرات اللغوية في غضون ساعات أو أيام قليلة.

طبيب البوابة: ما هو المرض الذي انهى مسيرة بروس ويليس؟

كيف يتم تشخيص الحبسة؟

عادة ما يتم التعرف على الحبسة أولاً من قبل الطبيب الذي يعالج الشخص من إصابة دماغه. سيخضع معظم الأفراد للتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) لتأكيد وجود إصابة في الدماغ وتحديد موقعها بدقة. عادةً ما يختبر الطبيب أيضًا قدرة الشخص على فهم اللغة وإنتاجها ، مثل اتباع الأوامر ، والإجابة على الأسئلة ، وتسمية الأشياء ، و المحادثة.

طبيب البوابة: ما هو المرض الذي انهى مسيرة بروس ويليس؟

هل يمكن علاج الحبسة؟

عادةً ما يكون العلاج الموصى به للحبسة هو علاج النطق واللغة. تتحسن الحبسة في بعض الأحيان من تلقاء نفسها دون علاج. يتم إجراء هذا العلاج بواسطة معالج النطق واللغة (SLT). إذا تم إدخالك إلى المستشفى ، فيجب أن يكون هناك فريق لعلاج النطق واللغة.

طبيب البوابة: ما هو المرض الذي انهى مسيرة بروس ويليس؟

هل يمكن لشخص مصاب بالحبسة أن يتعلم الكلام مرة أخرى؟

الأشخاص المصابون بالحبسة هم أنفسهم كما كانوا قبل السكتات الدماغية ، يحاولون التعبير عن أنفسهم على الرغم من الإعاقة. على الرغم من أن الحبسة الكلامية ليس لها علاج ، يمكن للأفراد أن يتحسنوا بمرور الوقت ، وخاصة من خلال علاج النطق.

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