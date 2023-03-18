البوابة - كلنا نبحث عن هدايا فاخرة تجلب السعادة والفرح إلى قلوب أمهاتنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا، في هذا اليوم، نحتفل بكل أم حملت، وولدت، وربت، وأهتمت وسهرت، هذه الأم تحتاج إلى حبنا ودعمنا وفرحتنا بوجودها في حياتنا، قد تكون الهدايا البسيطة أجمل، ولكن إذا كنت قادراً على شراء هدايا ثمينة وفاخرة، فلما لا، تعالوا نتعرف معاً على 6 هدايا من اختيارنا للاحتفال بعيد ست الحبايب.

6 هدايا فاخرة للأمهات للاحتفال بعيد ست الحبايب

هدايا فاخرة حسب حاجة واهتمام كل أم

مجموعة هدايا العود من أنفاسك دخون

طقم أشيالوسيف مع عود من أنفاسك دخون هو هدية أنيقة للأحبة وخاصة والدتك. تتوفر هدايا عيد الأم في علبة فاخرة ، وتحتوي على 4 عطور أشيالوسيف (75 مل لكل منها) و 50 جرام من شايني عود مما يجعله اختيارًا رائعًا للمناسبات الخاصة.

طقم شمع العنبر وناشر العطور من دكتور فرانجيس

يحتوي عطر شمع العنبر على قاعدة أنيقة من العنبر والباتشولي تتطور مع المكونات القوية لخشب الصندل والفانيليا. يمنح الغموض المذهل للعنبر الشرقي الاسترخاء لمساحات المعيشة وغرف النوم ، ويزينها بإحساس لطيف وساحر.

سشوار ومجفف الشعر من دايسون

تم تصميم جهاز Dyson Airwrap ™ Multi-styler لأنواع متعددة من الشعر. يحتوي على أسطوانات جديدة للالتفاف والتمويج في كلا الاتجاهين ، وفرش للتحكم والتصفيف، ومجفف تنعيم متعدد الوظائف لتجفيف وتنعيم وإخفاء هشاشة الشعر.

محفظة فيرساتشي ثنائية الطي

إذا كنت تبحثين عن هدية فاخرة، فنحن نقدم لك محفظة فيرساتشي المصنوعة من الجلد. صنعت في إيطاليا من جلد فيتيللو الفاخر ، شكلها الأنيق ذو الطيات الثنائية غني بالشعار الذهبي اللامع Greca Goddess . يمكنك الإمساك بها على شكل كلتش أو محفظة مع سلسال ذهبي.

أقراط متدلية من النحاس المطلي بالفضة من كيت سبيد

عززي بريق إطلالتك بهذه الأقراط الرائعة من أحدث مجموعة من كيت سبيد الي صُنعت على شكل دمعة أنيق خالدة من معدن فضي اللون ومزخرف بأحجار مرصعة بالبافيه مرتبة حول قطعة كريستال ذات أوجه مذهلة.

ساعة Mystère D'Elie المرصعة بالماس من إيلي صعب

ساعة Mystère D'Elie quartz هي ساعة آسرة من إيلي صعب. إنها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ اللامع ، وتتميز بقرص مستوحى من الفن التجريدي منقوشة بالزهور تتخللها 55 ماسة متلألئة. ارتديه جنبًا إلى جنب مع أي ملابس للتعبير عن إحساسك الشخصي بالأناقة.

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