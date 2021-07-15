67% من سكان الإمارات ينوون إنقاص وزنهم خلال فصل الصيف‎‎

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اثنان من كل ثلاثة أشخاص في الإمارات يعتزمون إنقاص وزنهم هذا الصيف بمعدل وسطي قدره 10.3 كج

كشفت Allurion عن نتائج استبيان أجرته بمشاركة ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، حيث تبين أن 67% من سكان الإمارات يعتزمون إنقاص وزنهم هذا الصيف بمعدل وسطيّ قدره 10.3 كج. وأوضح التقرير أن أزمة كوفيد-19 كان لها دور كبير في توعية المجتمع حول مخاطر زيادة الوزن، حيث فرضت إجراءات الإغلاق والضغوط الشخصية المترتبة عليها نشوء تغييرات في العادات الغذائية للمجتمعات، ومهدت الطريق أمام واقعٍ جديد يُركّز على كثرة تناول الوجبات الخفيفة، وبالتالي ظهور توجه لزيادة الاستهلاك وما يرافقه من مضاعفات صحيّة مقلقة.

وأوضحت Allurion أن تناول الوجبات الخفيفة كان من أكثر النشاطات التي شهدت تزايداً ملحوظاً، إلى جانب التواصل مع العائلة والأصدقاء عبر المكالمات الهاتفية والفيديو، إذ زادت وتيرة تناول الطعام بين الوجبات لدى 53% من سكان الإمارات بعد انتشار أزمة كوفيد-19. وبذلك أصبح تناول الوجبات الخفيفة، إلى جانب قلة النشاط البدني، السبب الرئيسي لزيادة الوزن لدى سكّان الإمارات، حيث أظهر الاستبيان أن 47% من سكان الدولة يتناولون الطعام بمعدل أكبر مما اعتادوا عليه قبل الأزمة.

وتأتي نتائج هذا الاستبيان بالتزامن مع حصول Allurion على الموافقة الثانية من قبل وزارة الصحة في الإمارات، حيث تُقدّم Allurion حلاً مثالياً للتغلّب على تحدّيات إنقاص الوزن لدى الكثيرين بفضل الأداة الأولى والوحيدة في العالم لإنقاص الوزن دون إجراء جراحة أو تنظير داخلي أو تخدير. ويدعم برنامج Allurion، الذي يتوفر في عدد من العيادات في الإمارات، خسارة الوزن على المدى الطويل عبر بالون المعدة المبتكر الذي يمنح مستخدمه شعوراً بالشبع لكونه يملأ حيزاً كبيراً من المعدة، مما يوفر للمرضى فرصة للراحة من أنظمة الحمية والإحساس بالجوع الذي يرافقها.

وتأتي هذه الموافقة في وقت مثالي لسكان الإمارات، كون المخاوف المتعلقة بالوزن تُعدّ العامل الشخصي الثاني في إثارة القلق وتخفيض مستوى السعادة لدى سكان الإمارات بعد الوضع المادي. لتتفوق بذلك على المخاوف المرتبطة بعمل الفرد وعلاقاته الشخصية، كما تتسبّب المخاوف المتعلقة بصحة الفرد وصحة أحبائه مزيداً من التوتر. ويتناول 47% من سكان الإمارات الطعام بمعدل أكبر مما اعتادوا عليه قبل الأزمة مع بداية النصف الثاني من العام الحالي، مع اكتساب نصف السكان (51%) وزناً زائداً بمعدل متوسط يبلغ 8 كغ .

ويواصل البرنامج رسم ملامح نهج جديد لإنقاص الوزن تماشياً مع رؤية Allurion لمجتمع أكثر صحّةً. ونجح بالون Allurion، المعتمد من قبل وزارة الصحة في الإمارات في مساعدة أكثر من 40,000 مريض في مختلف أنحاء العالم، فهو يتيح للمرضى فقدان 10 إلى 15% من متوسط أوزانهم من خلال اتّباع منهج شامل يؤكّد فكرة عدم وجود حلول سحرية لإنقاص الوزن، وإنما برامج مدروسة وفعالة تستند إلى العلم وخدمات الرعاية الصحية رفيعة المستوى.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://allurion.com/en/find-clinic

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