طبيب البوابة: كيف يمكن أن تسبب مكملات إنقاص الوزن ضررًا لجسمك؟

فقدان الوزن ليس بالأمر السهل. بالرغم من ذلك، نرى الكثير من الإعلانات عن حميات غذائية، ومكملات وأدوية تزعم بأنها تساعد على حرق الدهون واعطائك نتائج سريعة...

على الرغم من أن بعض المنتجات قد تحتوي على مكونات قد تعد بفوائد مساعدة في إنقاص الوزن ، إلا أن الكثير من هذه المنتجات أو الثقة العمياء بها يمكن أن تضر أكثر مما تنفع. على سبيل المثال ، ليس كل مكمل يتم تسويقه على أنه "عضوي" أو "عشبي" قد يكون مفيدًا لك. لا يمكن أن يكون الإفراط في أي شيء مفيدًا فحسب ، بل إن فقدان الوزن ليس سوى توازن دقيق يتحقق بشكل أفضل من خلال اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة. بعد قولي هذا ، إليك بعض الأطعمة المشهورة التي تعزز فقدان الوزن والتي لا تعمل حقًا ، بل قد تدمر جسمك على المدى الطويل.

استبدال الوجبات بمخفوقات أو عصائر

تذكر أن هذه المخفوقات تتكون من مواد تحلية ونكهات صناعية ومكونات معالجة على نطاق واسع وعزلات بروتينية. لا يمكن أن تؤثر هذه المنتجات على وظائف الكلى والكبد فحسب ، بل إنها غير فعالة أيضًا في إنقاص الوزن بشكل إيجابي وموحد. السكريات المضافة في مثل هذه العصائر يمكن أن تجعلك عرضة لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب.

حارق دهون

تتكون العديد من حارقات الدهون من عنصر قاتل يسمى حمض اليوسنيك. تساعدك الإرادة على أي حال على إنقاص الوزن بسرعة إلى جانب تلف الكبد الشديد أو حتى الفشل في بعض الحالات. تستخدم العديد من حارقات الدهون صمغ الغوار أو الكروم أو الكيتوزان أو الكارنيتين والتي يمكن أن تسبب لك الانزعاج بسبب مشاكل متعلقة بالأمعاء. لذلك قبل شراء أو استهلاك أي حبوب أو مكملات حارقة للدهون ، تحقق دائمًا من مكوناتها وتحقق مما إذا كانت آمنة لجسمك أم لا.

قهوة خضراء

تحقق من ملصق هذا المنتج ، إذا كان يتكون من مادة الكافيين ويوهمبي ، فلا تصدم إذا كنت تعاني من قلق غير مبرر أو رأس ثقيل. قد يكون للكافيين بجرعات عالية تأثير سلبي على قلبك. إذا كان لديك تاريخ من مشاكل القلب، فعليك تجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.

أقراص إنقاص الوزن

هذه الأقراص أو الحبوب لديها القدرة على التسبب في ارتفاع ضغط الدم بسبب وجود مركبات مؤذية مثل فينيل بروبانولامين ، فينفلورامين ، وإيفيدرين ، التي تنشط الجهاز العصبي المركزي (CNS) لقمع الشهية. لذلك بدلاً من فقدان وزنك أو الحفاظ عليه ، قد ينتهي بك الأمر إلى أن تصبح مريضاً بضغط الدم أو القلب.

نقاط يجب تذكرها:

تحدث مع خبير الرعاية الصحية قبل البدء في أي مكمل غذائي لإنقاص الوزن.

ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب وأمراض الكبد أو غيرها من الاضطرابات الطبية تتطلب الحذر بشكل خاص.

هناك القليل جدًا من الأدلة العلمية على أن اقراص إنقاص الوزن أو المكملات الغذائية فعالة لفوائد طويلة المدى.

اختر الأساليب الإيجابية مثل التمارين واليوجا والأيورفيدا وتغيير نمط الحياة والحياة الخالية من الإجهاد لإنقاص الوزن.

لا تتخلف عن الأدوية باهظة الثمن لأنه ليس من الضروري أن تكون الأدوية باهظة الثمن آمنة أو فعالة. كن عمليًا واقتصاديًا.

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